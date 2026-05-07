Bivši princ Endru napadnut u svom domu, reagovalo obezbjeđenje!

Bivši princ Endru Mauntbaten Vindzor napadnut je ispred svog doma, nakon što je muškarac sa fantomkom navodno pokušao da mu prijeti u blizini imanja Sandringem u Norfoku, gdje trenutno boravi.

Prema informacijama, incident se dogodio sinoć oko 19.30 časova dok je Endru šetao pse. Muškarac je, kako se navodi, izašao iz automobila i počeo vikati, nakon čega je obezbjeđenje reagovalo i savladalo ga.

Osumnjičeni je uhapšen na licu mjesta, a sigurnosne službe su brzo stavile situaciju pod kontrolu.

Endru Mauntbaten Vindzor ostao je bez policijske zaštite koju finansira država početkom 2022. godine, kada mu je oduzeta titula "Njegovo kraljevsko visočanstvo".

Drugi incident u kratkom periodu

Ovo nije prvi put da se u blizini njegovog novog doma bilježe sigurnosni incidenti. Prije nekoliko sedmica, muškarac i djevojčica izazvali su zabrinutost ispred imanja.

Tada se crveni automobil zaustavio ispred Marsh Farma, gdje Endru boravi, nakon čega su dvije osobe izašle i pokušale se popeti na kapiju te proviriti preko nove ograde visoke skoro dva metra.

Obezbjeđenje je i tada brzo reagovalo, a osobe su se vratile u vozilo i udaljile.

Endru je u posljednje vrijeme više puta posjećivao novu kuću, koja je još u fazi renoviranja, i sastajao se s upravnikom imanja Sandringem, Edvardom Parsonsom.

Trenutno živi u obližnjem Wood Farmu dok se radovi ne završe, a u kući se postavlja luksuzna oprema, uključujući tepihe, satelitsku antenu i brzu internet konekciju.

Viđen je i kako upravlja vozilom "Rendž Rover", dok je pored njega bio njegov tjelohranitelj.

Povlačenje iz javnosti

Bivši princ, koji je ranije bio dovođen u vezu s Džefrijem Epstinom, sve više se povlači iz javnosti i ove godine neće prisustvovati tradicionalnim kraljevskim događajima u Vindzoru.

On je ranije bio predmet istraga i skandala, a posljednjih godina gotovo u potpunosti se povukao iz javnog života.

Prije preseljenja u Sandringem, Endru je često viđan kako jaše konje u okolini Vindzora, dok se danas gotovo u potpunosti povukao iz javnosti.