SZO upozorava na širenje hantavirusa: Povećan broj zaraženih

Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je u trenutnoj epidemiji hantavirusa potvrđeno pet slučajeva, dok se još nekoliko sumnjivih slučajeva nalazi pod istragom.

Generalni direktor SZO-a Tedros Gebrejesus rekao je novinarima da je ukupno prijavljeno osam slučajeva, od čega su pet potvrđeni, a tri i dalje sumnjivi.

On je pojasnio da se andski soj hantavirusa, koji je povezan s ovom epidemijom, najvjerovatnije prenosi među članovima domaćinstva, bliskim partnerima i osobama koje pružaju zdravstvenu njegu.

Prema njegovim riječima, nijedan od preostalih putnika niti članova posade na brodu “MV Hondius” trenutno nema simptome.

Ipak, upozorio je da bi zbog inkubacionog perioda koji može trajati i do šest sedmica moglo doći do pojave novih slučajeva.

Mjere na brodu

Brod trenutno plovi prema Kanarskim ostrvima.

- Uvjereni smo u kapacitete Španije da upravlja ovim rizikom i pružamo im podršku u tome. Rizik za stanovnike Kanarskih ostrva procjenjujemo kao nizak - rekao je Gebrejesus.

SZO je, kako je naveo, izdao upute operateru broda o zdravstvenim mjerama koje se sprovode na plovilu.

- Od svih putnika je zatraženo da ostanu u svojim kabinama. Kabine se dezinfikuju, a svako ko razvije simptome biće odmah izolovan - pojasnio je.

Gebrejesus je rekao da je u stalnom kontaktu s kapetanom broda, uključujući i jutarnje izvještaje.

- Rekao mi je da se moral značajno poboljšao otkako je brod ponovo isplovio - dodao je.

Na pitanje kako će SZO podržati brod po dolasku na Kanarska ostrva, Gebrejesus je rekao da je lično uputio pismo španskom premijeru Pedru Sančezu, tražeći da se brodu dozvoli pristajanje, što je odobreno.

- Želio bih naglasiti da je, pored smjernica i propisa, solidarnost najvažnija u ovom slučaju. Svako ima moralnu obavezu da brine o ljudima na brodu - rekao je.

Dodao je da se nada saradnji i razumijevanju lokalnih vlasti i stanovništva.

Nizak rizik

Šef SZO-a naglasio je da će rizik za stanovnike Kanarskih ostrva ostati nizak i nakon dolaska broda.

O prenosu virusa govorila je i stručnjakinja SZO-a Marija van Kerkhove, koja je pojasnila:

"Ovo nije kovid, ovo nije grip, širi se na potpuno drugačiji način."

Ona je dodala da kod težih slučajeva može doći do ozbiljnih respiratornih komplikacija i potrebe za intenzivnijom medicinskom njegom.

SZO je saopštila da nastavlja podršku operaterima broda u sprovođenju mjera zaštite.

- Radimo na tome da osiguramo jasne i potpune procedure iskrcavanja kako bismo pomogli vlastima na Kanarskim ostrvima u narednoj fazi zbrinjavanja putnika - zaključila je Kerkhove.