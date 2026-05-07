Muškarac dobio odštetu 1.000 eura jer na ljetovanju nije mogao naći ležaljku

Njemački turist, koji je 2024. godine s obitelji ljetovao na grčkom otoku Kosu, izborio je na sudu u Hanoveru odštetu od gotovo 1.000 eura jer u hotelu nije mogao pronaći slobodnu ležaljku.

Presuda u korist putnika

Iako je aranžman platio više od 7000 eura, muškarac je svjedočio da su sva mjesta uz bazen bila zauzeta peškirima drugih gostiju već u zoru, zbog čega su njegova djeca bila prisiljena ležati na betonu.

Sud je presudio u korist putnika, utvrdivši da je za ovaj propust odgovoran njemački turoperator.

Zabrana rezervacije ležaljke

Hotel i turoperator nisu proveli istaknuta pravila o zabrani rezervacije ležaljki, niti su reagirali na pritužbe gosta.

Prema strogim pravilima o paket-aranžmanima, turoperator mora osigurati razuman omjer broja ležaljki i gostiju.

Sudac je istaknuo da gosti ne bi trebali sami rješavati problem micanjem tuđih peškira, već je dužnost organizatora spriječiti takve situacije.

Nejasno provođenje pravila

Iako je hotel prvobitno ponudio manji povrat novca, sud je odredio iznos od 986,70 eura, smatrajući da je u ovom pojedinačnom slučaju turoperator zakazao u pružanju ugovorene usluge.

Iako bonton i kućni red većine hotela zabranjuju rezervacije peškirima, nejasno provođenje tih pravila često dovodi do sukoba koje bi, prema ovoj presudi, trebali rješavati pružatelji usluga, a ne sami turisti.