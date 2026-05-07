SAD i Iran dogovorili djelomično otvaranje Hormuškog moreuza

Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o ublažavanju pomorske blokade Irana u zamjenu za postepeno obnavljanje plovidbe kroz moreuz, javlja saudijska televizija Al Arabiya, koja se pozvala na pakistanske izvore. - Postignut je sporazum o ublažavanju blokade u zamjenu za postepeno otvaranje Hormuškog moreuza - rekli su izvori za televiziju,

Trenutno su u toku intenzivni kontakti o ovom pitanju i da se u narednim satima očekuje proboj u rješavanju pitanja brodova blokiranih u moreuzu, dodali su Međutim, izvori Al Arabije naveli su da trenutno nema dogovora o direktnim sastancima između Iranaca i Amerikanaca", te da se kontakti nastavljaju preko posrednika.