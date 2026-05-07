SAD i Iran dogovorili djelomično otvaranje Hormuškog moreuza

Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o ublažavanju pomorske blokade Irana u zamjenu za postepeno obnavljanje plovidbe kroz moreuz, javlja saudijska televizija Al Arabiya, koja se pozvala na pakistanske izvore.
- Postignut je sporazum o ublažavanju blokade u zamjenu za postepeno otvaranje Hormuškog moreuza - rekli su izvori za televiziju,
Trenutno su u toku intenzivni kontakti o ovom pitanju i da se u narednim satima očekuje proboj u rješavanju pitanja brodova blokiranih u moreuzu, dodali su
Međutim, izvori Al Arabije naveli su da trenutno nema dogovora o direktnim sastancima između Iranaca i Amerikanaca", te da se kontakti nastavljaju preko posrednika.
Donald Tramp (Trump) također je zatražio od iranske strane da što prije odgovori na prijedlog Vašingtona za deeskalaciju, dodali su izvori.
Pregovarački proces odvija se glatko, navela je televizija, dodajući da bi Iran mogao već danas prenijeti svoj odgovor pakistanskim posrednicima.