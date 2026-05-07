Rubio i papa Lav XIV razgovarali o jačanju odnosa i miru u svijetu

Papa Lav XIV i američki državni sekretar Marko Rubio založili su se danas na sastanku za unapređenje odnosa između Vatikana i Vašingtona, u trenutku pojačanih verbalnih napada predsjednika Donalda Trampa na Papu.

Lav i Rubio "obnovili su zajedničku posvećenost njegovanju dobrih bilateralnih odnosa", saopćio je Vatikan nakon prvog susreta pape i visokog zvaničnika Trampove administracije u gotovo godinu dana, u atmosferi pojačanih tenzija s Vašingtonom.

Prvi američki papa izazvao je Trampovo nezadovoljstvo nakon što je postao oštar kritičar američko-izraelskog rata protiv Irana i tvrde antiimigracione politike Trampove administracije. Tramp je proteklih sedmica nastavio niz javnih napada na Papu, što je izazvalo reakcije hrišćanskih lidera širom političkog spektra.

Rubijev susret s Lavom predstavljen je kao simbol "snažnog“ odnosa Vatikana i SAD-a, rekao je portparol State Departmenta Tomi Pigot. Rubio je proveo oko dva i po sata u Vatikanu prije nego što je u konvoju pod jakim osiguranjem napustio područje. Američki državni sekretar sastao se i s visokim vatikanskim zvaničnicima, uključujući kardinala Pjetra Parolina.

Tokom razgovora razmijenjeni su i pokloni. Američka ambasada pri Svetoj Stolici objavila je na mreži X da su Lav i Rubio razgovarali o "temama od zajedničkog interesa na zapadnoj hemisferi". Vatikan je naveo da su dvojica zvaničnika "razmijenili mišljenja" o globalnoj situaciji i razgovarali o "potrebi neumornog rada u korist mira".

Rubio je Papi poklonio malu kristalnu fudbalsku loptu i u šali rekao da zna kako je Lav, porijeklom iz Čikaga i poznat kao navijač White Soxa, više "bejzbol tip". Papa Lav je Rubiju uzvratio poklonom male olovke izrađene od drveta masline, koju je nazvao "biljkom mira".