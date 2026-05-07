Procurili podaci CIA-e: Iran može mjesecima izdržati Trampovu blokadu, zadržali su većinu oružja

Povjerljiva procjena američkih obavještajnih službi, dostavljena Bijeloj kući, pokazuje da Iran može mjesecima izdržati američku pomorsku blokadu te da su zadržali značajan arsenal projektila i dronova.

Ovi podaci u suprotnosti su s optimističnim tvrdnjama predsjednika Donalda Trampa.

Prema ekskluzivnom izvještaju Washington Posta, CIA procjenjuje da Teheran može preživjeti blokadu Hormuškog moreuza najmanje tri do četiri mjeseca prije nego što se suoči s ozbiljnijim ekonomskim posljedicama. To dovodi u pitanje Trampove izjave o brzom završetku rata i mogućoj kapitulaciji Irana.

Analiza američke obavještajne zajednice, koja se često smatra realističnijom od javnih političkih istupa, navodi i da Iran i dalje posjeduje značajne balističke kapacitete uprkos sedmicama američkog i izraelskog bombardovanja.

Sačuvano 70 posto projektila

Prema podacima američkih zvaničnika, Iran je sačuvao oko 75 posto svojih predratnih mobilnih lansera i oko 70 posto zaliha projektila. Također se navodi da je uspio ponovo aktivirati gotovo sva podzemna skladišta, popraviti oštećene rakete i sastaviti nove koje su bile u fazi proizvodnje.

Ovi nalazi u suprotnosti su s Trampovim izjavama iz Ovalnog ureda, gdje je rekao: "Njihovi projektili su uglavnom uništeni, vjerovatno imaju 18 ili 19 posto onoga što su imali, što nije mnogo."

Predsjednik Tramp, ministar odbrane Pit Hegset i drugi zvaničnici predstavljaju rat kao američku vojnu pobjedu. Tramp je blokadu nazvao "nevjerovatnom" i "čeličnim zidom", tvrdeći da iranska ekonomija propada, da je valuta bezvrijedna i da država ne može finansirati vojsku.

Glasnogovornica Bijele kuće Ana Keli izjavila je da Iran gubi oko pola milijarde dolara dnevno zbog pomorske blokade i sankcija nazvanih "Ekonomska furija". Međutim, CIA procjenjuje da Iran može izdržati između 90 i 120 dana, a moguće i duže.

Teheran je, uprkos gubicima visokih vojnih i političkih zvaničnika, pokazao visoku otpornost. Iran skladišti naftu na tankerima, smanjuje proizvodnju na bušotinama kako bi ih očuvao, a američki zvaničnici smatraju da razmatra i krijumčarenje nafte kopnenim i željezničkim pravcima kroz centralnu Aziju.

Zatvoren Hormuz i prijetnja dronovima

Od početka rata 28. februara, Iran drži zatvorenim Hormuški moreuz, ključnu rutu za izvoz nafte iz Persijskog zaljeva. Iako se vode pregovori uz posredovanje Pakistana, stručnjaci upozoravaju na opasnost od jeftinih iranskih dronova koje je teško otkriti.

- Dovoljno je da jedan dron pogodi brod i niko više neće htjeti osiguravati naftne tankere - rekao je Deni Citrinovič, istraživač Instituta za studije nacionalne sigurnosti u Izraelu i bivši šef odjela za Iran u vojnoj obavještajnoj službi.

On upozorava da se iransko rukovodstvo ne osjeća prisiljenim na predaju te da bi, uprkos vojnim uspjesima SAD-a i Izraela, ishod rata mogao predstavljati strateški neuspjeh za Sjedinjene Američke Države.

- Ono što je počelo kao rat usmjeren na rušenje režima i uništavanje njegovih nuklearnih i balističkih kapaciteta, moglo bi završiti jačim iranskim režimom nego prije — osnaženim ukidanjem sankcija, sa očuvanim raketnim kapacitetima i nastavkom obogaćivanja uranija na vlastitoj teritoriji - zaključio je Citrinovič.