Zelenski: "Rusija je u fazi rata u kojoj im glavna parada u Moskvi ovisi o nama"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se javnosti putem video poruke na društvenim mrežama, u kojoj je oštro kritikovao Rusiju zbog odbijanja prijedloga o prekidu vatre. Istakao je da je Moskva na inicijativu za mir odgovorila isključivo novim napadima širom Ukrajine.

- Zahvaljujem svakoj državi i lideru koji je podržao prijedlog Ukrajine za potpuni prekid vatre. Rusija je na to odgovorila samo novim udarima i napadima. Tokom cijelog dana, gotovo svakog sata, stizali su izvještaji o napadima iz različitih regija Ukrajine - izjavio je Zelenski, dodajući da će Ukrajina odgovoriti na isti način.

"Rusija zna kako da nas kontaktira"

Zelenski je naglasio da je Kijev uputio jasan prijedlog o primirju i diplomatskom rješenju, te da Moskva dobro zna kako uspostaviti kontakt s Ukrajinom ili međunarodnim partnerima radi dogovora o detaljima. Ipak, kako je naveo, rusko rukovodstvo ima druge prioritete.

- Ako jedna osoba u Moskvi, koja ne može da živi bez rata, brine samo o jednoj paradi i ničemu drugom, to je druga stvar. Ukrajina je spremna da radi za mir i želi dostojanstven kraj ovog rata. Rusija se dovela u fazu da im čak i glavna parada sada zavisi od nas. Ovo je jasan signal: dosta je bilo - poručio je ukrajinski predsjednik.

Prva parada bez tenkova od 1945. godine

Ove izjave dolaze u trenutku kada se Moskva priprema za obilježavanje Dana pobjede 9. maja u znatno izmijenjenim okolnostima. Prema najavama, tradicionalna vojna parada na Crvenom trgu bit će znatno smanjena. Po prvi put od završetka Drugog svjetskog rata, neće biti prikazane teške borbene mašine, tenkovi ni raketni sistemi, već će događaj biti ograničen na marširanje vojnih jedinica.

Takva odluka tumači se kao posljedica velikih gubitaka ruske vojske na ukrajinskom ratištu. Analitičari smatraju da Kremlj nema dovoljno ispravne i moderne opreme koju bi mogao povući s fronta samo za potrebe parade, dok su sigurnosni rizici od mogućih napada dronovima dodatno pojačali oprez.

U Moskvi je istovremeno primjetna napeta atmosfera. Ankete među građanima pokazuju da su mnogi zbunjeni izostankom tenkova, a dio javnosti to doživljava kao svojevrsno poniženje.

Zelenski je upravo te okolnosti iskoristio u svom obraćanju, poručivši da sigurnost same ruske proslave sada, kako tvrdi, zavisi od ukrajinskih poteza i odluka o „odgovoru na agresiju“.