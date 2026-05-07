Napeta rasprava u Bundestagu o njemačkim vojnicima u BiH: Spominjalo se povlačenje SAD i otcjepljenje RS

Njemački Bundestag vodio je raspravu o produženju mandata njemačkih vojnika u okviru misije EUFOR "Altea" u Bosni i Hercegovini. Iako većina parlamentaraca podržava ostanak Bundeswehra u BiH, debata je ponovo pokazala duboke političke razlike u Berlinu kada je riječ o budućnosti zemlje.

Dok dio vlasti upozorava na secesionističke politike, ruski utjecaj i vanjske pritiske, političke opcije s krajnje desnice i ljevice traže povlačenje njemačkih trupa.

Aktuelni mandat do 50 njemačkih vojnika u mirovnoj misiji ističe 30. juna 2026. godine, a Bundestag treba odlučiti o njegovom produženju. Iako je rasprava trebala trajati pola sata, pretvorila se u širu analizu sigurnosne i političke situacije u Bosni i Hercegovini.

Vladajuće stranke BiH posmatraju kao važno sigurnosno pitanje za Evropu, uz upozorenja na ruski utjecaj i nestabilnost. Zeleni su u raspravi govorili o ratnim zločinima i neobilježenim stratištima u Republici Srpskoj, uz upozorenja na političke aktivnosti Donalda Trampa mlađeg u tom entitetu. AfD i Ljevica ostali su pri stavu da misija treba biti okončana, uz tvrdnje da međunarodno vojno prisustvo ne rješava unutrašnje političke probleme.

Sjećanje na Srebrenicu i krhka stabilnost

Državni ministar u Ministarstvu vanjskih poslova Florian Han otvorio je raspravu podsjećanjem na genocid u Srebrenici, poručivši da se takvi zločini nikada ne smiju ponoviti.

On je naglasio da je sigurnosna situacija trenutno stabilna, ali politička i dalje veoma krhka, posebno u kontekstu Republike Srpske.

- Pokušaj otcjepljenja Republike Srpske prošle godine je spriječen, a državne institucije su pokazale sposobnost djelovanja smjenom bivšeg predsjednika Dodika. Ipak, reformski proces ne napreduje dovoljno brzo, uprkos najavama evropskog puta - rekao je Han, upozorivši da bi povlačenje međunarodnih snaga otvorilo prostor ruskom utjecaju.

Sličan stav iznio je i Sebastijan Hartman iz Ministarstva odbrane, koji je upozorio na secesionističke tendencije koje, prema njegovim riječima, i dalje predstavljaju rizik za stabilnost BiH.

Od Vlasenice do Trampa mlađeg

Poslanik Zelenih Niklas Vagener iznio je lično svjedočenje iz Vlasenice, govoreći o posljedicama rata i nedostatku obilježavanja mjesta stradanja.

- Ušli smo u prostoriju u kojoj su i dalje bile vidljive krvave mrlje. Tamo su ubijene i silovane hiljade ljudi, a nema nikakvog spomen-obilježja. Život se odvija kao da se ništa nije dogodilo - rekao je Vagener, obrazlažući potrebu za međunarodnim prisustvom.

On je upozorio i na političke i ekonomske interese u BiH, spominjući i posjetu Donalda Trampa mlađeg Republici Srpskoj, koju je povezao s lobističkim aktivnostima.

AfD i Ljevica protiv misije

AfD i Ljevica odbacuju produženje mandata, ali iz potpuno različitih političkih polazišta.

Tobijas Tajh iz AfD-a smatra da je misija izgubila smisao.

- Nakon više od 20 godina, rezultati nisu vidljivi. EUFOR stvara iluziju stabilnosti i zavisnost od stranog prisustva. Stabilnost ne dolazi od vojske, već od funkcionalnih institucija - rekao je Tajh.

S druge strane, Gokej Akbulut iz Ljevice kritikovala je cijeli postdejtonski sistem i ulogu međunarodne uprave.

- Bosna i Hercegovina ostaje nefunkcionalna država u kojoj etničke elite blokiraju napredak. Visoki predstavnik Kristijan Šmit ima previše moći i donosi odluke bez demokratskog legitimiteta. Rješenje nisu vojnici, nego borba protiv korupcije i ulaganje u mlade - poručila je Akbulut.

Upozorenja o globalnim posljedicama

Peter Bajer iz CDU/CSU branio je ulogu visokog predstavnika Kristijana Šmita, naglašavajući da međunarodni angažman i dalje ima ključnu ulogu u očuvanju stabilnosti.

On je upozorio i na šire geopolitičke posljedice mogućeg povlačenja Zapada.

- Ako se mi povučemo i ako Sjedinjene Američke Države smanje prisustvo, nastaje prostor za destabilizujuće utjecaje. Evropska perspektiva ostaje najbolji put za stabilnost regiona - rekao je Bajer.

Nakon rasprave, prijedlog vlade upućen je u dalju proceduru, a prema trenutnim procjenama, većina u Bundestagu sklona je produženju mandata njemačkih vojnika u Bosni i Hercegovini i nakon 2026. godine.