Na području Posušja spriječeno krijumčarenje stranih državljana

U zajedničkoj akciji pripadnika Jedinice Granične policije BiH Gorica i Stanice granične policije Imotski Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, 6. maja 2026. godine spriječeno je krijumčarenje osam stranih državljana u graničnom pojasu na području Posušja.

Krijumčarenje je otkriveno tokom patrole i kontrole putničkog vozila marke "Pežo", bh. registarskih oznaka, kojim je upravljao A. B. (1999), državljanin Gruzije.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo krijumčarenje osoba, o slučaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva BiH. Po njegovom nalogu, vozač je ispitan u svojstvu osumnjičenog, lišen slobode, a vozilo i drugi dokazni materijali privremeno su oduzeti. Uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, državljanin Gruzije predat je nadležnom tužiocu Tužilaštva BiH.

Strani državljani, među kojima su dvojica državljana Turske, pet državljana Azerbejdžana i jedan državljanin Ruske Federacije, predati su Službi za poslove sa strancima BiH, uz prijedlog za donošenje rješenja o njihovom protjerivanju iz zemlje.