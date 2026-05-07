Nijemac upozorio Balkance da ne roštiljaju u dvorištu, pa završio u bolnici unakaženog lica

Prema njegovim riječima, sve je počelo kada je komšije podsjetio na pravilo o zabrani roštiljanja koje važi za sve stanare. Najmanje dvojica muškaraca oca tromjesečne djevojčice pretukla su do neprepoznatljivosti.

Lice mu je prekriveno razderotinama, nos mu je slomljen i natečen, dok je područje oko očiju potpuno crveno i ljubičasto. Ispod desne jagodične kosti proteže se veliki podljev krvi od nosa do obraza. Stiven K. stanar je koji je brutalno pretučen u dvorištu stambene zgrade.

Steven K. (36) zadobio je teške povrede glave i tijela nakon što je komšije u Berlinu upozorio na zabranu roštiljanja. Brutalni napad dogodio se u nedjelju poslijepodne u naselju Friedrichsfelde, a žrtva je završila u bolnici s višestrukim prijelomima i hematomima, piše Bild .

Problem s roštiljanjem, kako tvrdi, traje još od prošle godine. Navodi da su isti ljudi redovno protivzakonito pekli meso u zajedničkom dvorištu. Steven K. kaže da dim ulazi direktno kroz prozor dječije sobe zbog čega ga ne mogu ni otvoriti.

U nedjelju su pripreme za roštilj počele već oko osam sati ujutro. U dvorište su iznijeli stolove i stolice, nakon čega je Steven K. prišao jednom od stanara, članu porodice iz Rumunije, i upozorio ga na zabranu. Stanar je u početku poslušao i sklonio stvari.

Situacija se, međutim, ponovila još dva puta. Stolovi su vraćani u dvorište, a nakon intervencije Stevena K. ponovo uklanjani. Kada je komšija treći put pokušao zapaliti roštilj, Steven K. pozvao je policiju.

Službenici su mu preko telefona savjetovali da se vrati u stan zbog vlastite sigurnosti. Ubrzo nakon toga komšija mu je, kako tvrdi, zaprijetio riječima: "Pazi se, moja porodica upravo stiže."

Nedugo potom ispred zgrade zaustavio se Opel Corsa. Iz automobila je izašao muškarac, a za njim žena i dijete. Nepoznati muškarac odmah je priskočio u pomoć stanaru i bez upozorenja poprskao Stevena K. biber-sprejom u lice.

Nakon toga su ga obojica počela udarati pesnicama, a zatim ga šutirati po glavi i tijelu dok je bespomoćno ležao na zemlji.

Napadači pobjegli

Kada je policija stigla na mjesto događaja, napadači su već pobjegli. Prema informacijama do kojih je došao Bild, istražitelji znaju identitet osumnjičenih, ali oni još nisu uhapšeni.

Stiven K. prebačen je u bolnicu gdje su ljekari, osim brojnih hematoma, ustanovili i iščašenje ramena. Sumnja se i na oštećenje tetiva zbog čega će, prema svemu sudeći, morati na operaciju.

"Nikada nisam mislio da ljudi mogu biti toliko podmukli i brutalni zbog jedne sitnice", izjavio je Stiven K.

Policija nastavlja potragu za napadačima koji su pobjegli privatnim automobilom.