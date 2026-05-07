Zelenski upozorio: "Ne preporučuje se predstavnicima država bliskih Rusiji da borave u Moskvi u periodu oko 9. maja"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina ne preporučuje predstavnicima država bliskih Rusiji da borave u Moskvi u periodu oko 9. maja, kada se u ruskoj prijestolnici obilježava Dan pobjede u Drugom svjetskom ratu, zbog, kako je naveo, ruskih napada i prijetnji.

- Imamo i obraćanja pojedinih država bliskih Rusiji čiji predstavnici planiraju boraviti u Moskvi. Čudna je to želja u ovim okolnostima. Mi to ne preporučujemo - rekao je Volodimir Zelenski u videoobraćanju, prenosi Ukrinform.

Nastavak napada

Podsjetio je da je Ukrajina ranije predlagala prekid vatre, uključujući i od 6. maja, ali da je, kako tvrdi, odgovor Rusije bio nastavak napada i prijetnji.

- Oni žele da od Ukrajine dobiju dozvolu da održe svoju paradu, da bezbjedno izađu na trg na sat vremena jednom godišnje, a zatim da nastave ubijati naše ljude i voditi rat - rekao je Zelenski.

Prema njegovim riječima, ruske snage su tokom prethodnog dana izvodile napade duž cijele linije fronta, od Černigovske do Nikolajevske oblasti.

Zelenski je naveo da su pogođeni i civilni vozovi, energetski objekti i stambene zgrade, istakavši da će Ukrajina "djelovati recipročno".

- Da je bilo primirja, ne bi bilo ukrajinskih dalekometnih udara - poručio je ukrajinski predsjednik.

Ministarstvo odbrane Rusije proglasilo je primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja povodom Dana pobjede.

Prijetnja masovnim raketnim udarom

Iz ruskog Ministarstva odbrane ranije danas je saopćeno da će Moskva pokrenuti masovni raketni napad na Kijev ukoliko ukrajinska vojska pokuša ometati obilježavanje Dana pobjede 9. maja.

Dodaje se da Rusija tokom najavljenog primirja neće napadati lokacije na kojima je raspoređena ukrajinska vojska niti objekte vojno-industrijskog kompleksa duboko u Ukrajini, te je pozvala i ukrajinsku stranu da učini isto.

Vojna parada na Crvenom trgu povodom 81. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu bit će održana 9. maja u Moskvi, a rusko Ministarstvo odbrane ranije je saopćilo da studenti vojnih akademija, kadeti i kolone vojnih vozila neće učestvovati zbog aktuelne situacije.