Trogodišnji dječak pao s četvrtog kata, preminuo je u bolnici

U Minhenu se sinoć dogodila tragedija u kojoj je život izgubio trogodišnji dječak. Dijete je palo kroz prozor stana na četvrtom spratu stambene zgrade, a uprkos brzoj reakciji hitnih službi, nekoliko sati kasnije preminulo je u bolnici, piše Bild.

Hitne službe poziv su zaprimile oko 23:35 sati. Na pločniku ispred novogradnje u gradskoj četvrti Nymphenburg pronađeno je teško povrijeđeno dijete.

Spasioci i policija brzo su stigli na mjesto nesreće te odmah započeli reanimaciju dječaka. Nakon ukazane prve pomoći na licu mjesta, hitno je prevezen u bolnicu, gdje je kasnije podlegao teškim povredama.

Prema riječima glasnogovornika policije, roditelji dječaka žive odvojeno.

- Majka je s dječakom i bebom bila u posjeti ocu trogodišnjaka. Prema prvim informacijama, roditelji su se nalazili u drugoj prostoriji kada je dječak pao kroz otvoren prozor - izjavio je glasnogovornik.

Policija je bebu privremeno predala komšijama na čuvanje, dok je roditeljima stradalog dječaka pomoć pružio tim za krizne intervencije.

Kriminalistička policija obavila je uviđaj i izuzela tragove iz stana kako bi utvrdila sve okolnosti tragedije. Tačan slijed događaja još nije poznat i predmet je istrage.

O eventualnim pravnim posljedicama za roditelje bit će odlučeno nakon okončanja istrage.