Eksplozije odjeknule kod iranskog grada i otoka blizu Hormuza

U iranskom gradu Bandar Abasu i na obližnjem otoku Kešm zabilježene su eksplozije, javljaju iranske novinske agencije.

Agencija Fars navodi da su stanovnici Bandar Abasa čuli nekoliko snažnih detonacija koje su podsjećale na eksplozije, ali za sada nije poznato njihovo porijeklo niti tačna lokacija.

Agencija Mehr je objavila da su se zvukovi eksplozija čuli i na otoku Kešm.

Bandar Abas se nalazi na sjevernoj obali Hormuškog moreuza, dok je Kesm otok smješten unutar ovog strateški važnog pomorskog prolaza.