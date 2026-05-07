Biznismen iz BiH otet u Njemačkoj: Policija traži pomoć!

Njemačka policija već dvije sedmice intenzivno traga za Ismetom K., 51-godišnjim biznismenom iz BiH, koji je nestao nakon što su ga nepoznate osobe otela na šumskom putu u blizini berlinskog naselja Vajdmanslust (Weidmannslust).

Od tada mu se gubi svaki trag, zbog čega su policija i tužilaštvo zatražili pomoć javnosti u potrazi za informacijama.

Kako je potvrdio portparol berlinskog tužilaštva, državni tužilac Mihael Pecold (Michael Peschold), biznismen je 23. aprila u 11:15 sati od strane za sada nepoznatih muškaraca, vjerovatno uz primjenu sile, ubačen u bijeli kombi i odvezen u nepoznatom pravcu.

- Izvršeno je nasilno ubacivanje u vozilo i od tada nema nikakvog traga o njemu - rekao je Pecold.

Za sada nema informacija da li je Ismet K. živ. Istražitelji navode da do ovog trenutka nije bilo nikakvog kontakta počinilaca sa porodicom niti sa njegovim bliskim osobama.

Policija i tužilaštvo ne isključuju mogućnost da se radi o teškom krivičnom djelu, zbog čega je slučaj preuzela 3. odjeljenje za ubistva pri kriminalističkoj policiji Berlina.

Mjesto otmice

Kao mjesto otmice navedena je raskrsnica na sjeveru Berlina. Tužilac nije želio komentarisati da li je bilo prijetnji ili zahtjeva za otkupninu.

- Istražni podaci ukazuju da finansijski motiv nije isključen - naveo je Pecold.

Policija traži svjedoke

Zbog nedostatka informacija, policija se obratila javnosti i traži svjedoke koji bi mogli imati bilo kakve informacije o nestanku Ismeta K. ili koji su 23. aprila u ulici Wolfacher Pfad u Vajdmanslustu vidjeli sumnjiva dešavanja.

Prema navodima istrage, sve se dogodilo kod kućnog broja 3, kada se bijeli kombi zaustavio, nakon čega su nepoznati počinioci muškarca iz BiH nasilno ubacili u vozilo i odvezli u nepoznatom pravcu.