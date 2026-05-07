Prizori iz rafinerije nafte Lavan na otoku Siri u Perzijskom zaljevu potvrđuju razmjere napada koji su potresli ovaj strateški važan dio Irana. Iranska državna kompanija za preradu i distribuciju nafte, zajedno sa agencijama Mehr News i Tasnim, zvanično je potvrdila da su naftna postrojenja bila meta direktnih udara.

Raketni odgovor iz Hormozgana

Nakon napada na energetsku infrastrukturu, situacija u regiji dodatno je eskalirala lansiranjem projektila s iranske obale. Lokalni iranski izvori navode da je nekoliko raketa ispaljeno iz pokrajine Hormozgan prema Hormuškom tjesnacu, što se tumači kao direktan odgovor na prethodnu agresiju.

Lansiranje projektila izazvalo je uzbunu u međunarodnim vodama, s obzirom na to da je ovaj prolaz ključna ruta za transport svjetske nafte. Iranske snage su pojačale prisustvo u ovom sektoru, dok vojni analitičari upozoravaju da bi dalja razmjena vatre mogla u potpunosti blokirati pomorski saobraćaj u tjesnacu.

Iranska državna radiotelevizija IRIB potvrdila je izvještaje o snažnim eksplozijama u luci Bahman na otoku Qeshm u Perzijskom zaljevu. Dok se situacija na terenu ubrzano usložnjava, zvanični Tel Aviv negira bilo kakvu povezanost s ovim događajima, tvrdeći da Izrael nije učestvovao u današnjim operacijama.

Sukobi u Perzijskom zaljevu

Nakon prvobitnih detonacija, izvještaji potvrđuju nove serije eksplozija u luci Bahman, dok novinska agencija Fars navodi da su izbili direktni sukobi između snaga IRGC-a (Iranska revolucionarna garda) i neidentifikovanog neprijatelja. Mete napada bili su komercijalni lučki terminali, ali identitet napadača u ovom trenutku ostaje nepoznat, što dodatno pojačava tenzije u regiji.

Agencija Mehr objavila je da istražitelji razmatraju mogućnost umiješanosti Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) u večerašnje napade na iranske luke. Iz Teherana stižu oštra upozorenja preko agencije Tasnim, u kojima se navodi da će, ukoliko se dokaže uloga Abu Dhabija u napadima na otok Qeshm, ova država platiti visoku cijenu za svoje postupke.

Raketni udari na američku mornaricu

Agencija Mehr je u dramatičnom saopštenju direktno optužila UAE za napad na Iran, dok lokalni izvori iz pokrajine Hormozgan navode da je više projektila ispaljeno prema Hormuškom tjesnacu. IRIB izvještava da je Iran raketama gađao pomorske jedinice Sjedinjenih Američkih Država koje se nalaze u tjesnacu, što predstavlja direktnu eskalaciju sukoba sa američkim snagama.

Ebrahim Azizi, predsjednik iranske Komisije za nacionalnu sigurnost, poručio je da ponavljanje istih grešaka neće donijeti drugačiji odgovor, već samo snažniji, uz napomenu da se mora poštovati novi iranski pomorski režim. Eksplozije koje su se čule u okrugu Sirik na jugu zemlje, prema navodima agencije Tasnim, rezultat su operacija mornarice IRGC-a koja je izdavala upozorenja brodovima da ne prelaze tjesnac bez prethodnog odobrenja.

Optužbe o umiješanosti stranih sila

Dok se na terenu zbrajaju štete, iz Izraela stižu izvještaji koji bacaju potpuno novo svjetlo na počinioce napada. Hebrejski izvori tvrde da su operaciju izveli Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), uz značajnu logističku podršku Sjedinjenih Američkih Država.

Ove tvrdnje, ukoliko se pokažu tačnim, mogle bi dovesti do neviđene eskalacije sukoba između Teherana i Abu Dhabija. Iako su zvanični kanali SAD-a i UAE i dalje suzdržani u komentarima, prisustvo zapadne logistike u operaciji ovakvog obima ukazuje na koordiniranu akciju usmjerenu na slabljenje iranskih energetskih kapaciteta, prenosi kanal WarSaWitness.