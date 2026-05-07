Video / Pogledajte hit reakciju pape Lava kada je vidio šta mu je poklonio američki državni sekretar

Tokom uobičajene razmjene darova na visokim diplomatskim sastancima, Rubio je poglavaru Rimokatoličke crkve uručio neuobičajen poklon: kristalnu loptu za američki fudbal.

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) sastao se s papom Lavom XIV u Vatikanu u trenutku pojačanih diplomatskih tenzija, a jedan detalj sa susreta posebno je privukao pažnju javnosti — papina spontana reakcija na poklon.

Na snimku koji je zabilježio trenutak vidi se kako papa Lav XIV, nakon što mu je poklon pokazao Rubio, kratko reaguje: "Vau. U redu."

Nakon te reakcije, Rubio je objasnio svoj izbor poklona.

- Šta pokloniti nekome ko već ima apsolutno sve? Pomislio sam — kristalnu loptu - rekao je Rubio uz osmijeh, dodajući da se na njoj nalazi i pečat američkog State Departmenta.

Ovaj neobičan i opušten trenutak nakratko je ublažio ozbiljnu atmosferu sastanka, koji dolazi u periodu zategnutih odnosa između administracije američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) i pape Lava XIV, prvog američkog pape u historiji.

Napetosti su dodatno pojačane nakon Papinih kritika američko-izraelskog rata u Iranu, kao i ranijih oštrih komentara iz Vašingtona prema poglavaru Katoličke crkve.

Ipak, razmjena poklona protekla je u srdačnom tonu. Papa je uzvratio tradicionalnijim darovima, pa je Rubio dobio elegantno penkalo od drveta masline, koje simbolizira "biljku mira", kao i ilustriranu knjigu s vatikanskim umjetničkim djelima.

Sastanak Rubija i pape Lava XIV, prvi susret jednog člana kabineta Donalda Trampa s Papom u gotovo godinu dana, trajao je duže od planiranog.