SUSRET U VATIKANU

Video / Pogledajte hit reakciju pape Lava kada je vidio šta mu je poklonio američki državni sekretar

Jedan detalj sa susreta posebno je privukao pažnju javnosti

Papa Lav XIV i Marko Rubio. AP

M. Až.

prije 2 dana

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) sastao se s papom Lavom XIV u Vatikanu u trenutku pojačanih diplomatskih tenzija, a jedan detalj sa susreta posebno je privukao pažnju javnosti — papina spontana reakcija na poklon.

Tokom uobičajene razmjene darova na visokim diplomatskim sastancima, Rubio je poglavaru Rimokatoličke crkve uručio neuobičajen poklon: kristalnu loptu za američki fudbal.

Na snimku koji je zabilježio trenutak vidi se kako papa Lav XIV, nakon što mu je poklon pokazao Rubio, kratko reaguje: "Vau. U redu."

Nakon te reakcije, Rubio je objasnio svoj izbor poklona.

- Šta pokloniti nekome ko već ima apsolutno sve? Pomislio sam — kristalnu loptu - rekao je Rubio uz osmijeh, dodajući da se na njoj nalazi i pečat američkog State Departmenta.

Ovaj neobičan i opušten trenutak nakratko je ublažio ozbiljnu atmosferu sastanka, koji dolazi u periodu zategnutih odnosa između administracije američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) i pape Lava XIV, prvog američkog pape u historiji.

Napetosti su dodatno pojačane nakon Papinih kritika američko-izraelskog rata u Iranu, kao i ranijih oštrih komentara iz Vašingtona prema poglavaru Katoličke crkve.

Ipak, razmjena poklona protekla je u srdačnom tonu. Papa je uzvratio tradicionalnijim darovima, pa je Rubio dobio elegantno penkalo od drveta masline, koje simbolizira "biljku mira", kao i ilustriranu knjigu s vatikanskim umjetničkim djelima.

Sastanak Rubija i pape Lava XIV, prvi susret jednog člana kabineta Donalda Trampa s Papom u gotovo godinu dana, trajao je duže od planiranog.

