Tramp nakon razgovora s Fon der Lajen: "Slažemo se da Iran ne smije imati nuklearno oružje"

- Razgovarali smo o mnogim temama, uključujući i činjenicu da smo potpuno jedinstveni u stavu da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje - napisao je Tramp na Truth Socialu, dodajući da je razgovor bio “odličan”.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da je razgovarao s predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen (Ursula von der Leyen) o Iranu i trgovinskim pregovorima između SAD-a i Evropske unije, uz upozorenje da bi carine mogle biti povećane ako EU ne ispuni preuzete obaveze.

On je istakao i da je tokom razgovora izvršio pritisak na Fon der Lajen zbog trgovinskih obaveza povezanih s, kako je naveo, “historijskim trgovinskim sporazumom” postignutim prošle godine u Turnberiju.

- Strpljivo čekam da Evropska unija ispuni svoj dio historijskog trgovinskog sporazuma koji smo dogovorili u Turnberiju u Škotskoj, najvećeg trgovinskog sporazuma ikad. Obećano je da će EU ispuniti svoj dio dogovora i, u skladu sa sporazumom, smanjiti svoje carine na nulu - naveo je Tramp.

Dodao je i da je Evropskoj uniji dao rok do 250. godišnjice Sjedinjenih Američkih Država prije nego što bi carine bile podignute na znatno viši nivo.

Za sada nije jasno na osnovu kojih ovlaštenja bi Tramp mogao uvesti takve mjere, posebno nakon odluke Vrhovnog suda SAD-a koji je ranije ove godine poništio njegovu carinsku politiku.