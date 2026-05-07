Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

JAVLJAJU IRANSKI MEDIJI

Video / Iran: Eksplozije odjekuju iznad Teherana, aktivirana protuzračna obrana

Iranska državna televizija IRIB izvijestila je da su sistemi protuzračne odbrane aktivirani u zapadnom dijelu Teherana

Teheran. Platforma X

M. Až.

prije 2 dana

Iranska državna televizija IRIB izvijestila je da su sistemi protuzračne odbrane aktivirani u zapadnom dijelu Teherana.

Istovremeno, novinska agencija Mehr objavila je da iranska protuzračna odbrana djeluje protiv “neprijateljskih ciljeva”, ali za sada nema zvaničnih informacija o tome ko su mete niti ko stoji iza mogućih napada.

IRIB je, pozivajući se na vojnog zvaničnika, također naveo da je iranska vojska ispalila projektile na “neprijateljske jedinice” nakon, kako tvrde, američkog napada na iranski tanker u Hormuškom moreuzu.

Prema tvrdnjama istog izvora, pogođene mete su pretrpjele štetu i nakon napada su se povukle iz područja.

S druge strane, američka televizija Fox News, pozivajući se na visokog američkog zvaničnika, objavila je da je američka vojska izvela udare na iranske luke Keshm i Bandar Abas.

# TEHERAN
# IRAN
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.