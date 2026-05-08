Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

CENTCOM

Američka vojska: Reagirali smo na iranske napade, ne tražimo eskalaciju

Iranske snage su tokom prolaska međunarodnim pomorskim putem lansirale više projektila, dronova i manjih plovila prema američkim brodovima, navode

Američki razarači. CENTCOM

M. Až.

prije 2 dana

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) saopćilo je da su američke snage presrele, kako navode, “neizazvane iranske napade” te potom izvele odgovorene udare na vojne ciljeve u Iranu.

Prema saopćenju američke vojske, incident se dogodio dok su američki razarači USS Truxtun, USS Rafael Peralta i USS Mason prolazili kroz Hormuški moreuz na putu prema Omanskom zaljevu.

- Iranske snage su tokom prolaska međunarodnim pomorskim putem lansirale više projektila, dronova i manjih plovila prema američkim brodovima. Nijedna američka meta nije pogođena - navodi CENTCOM.

Američka vojska tvrdi da je nakon toga neutralizirala prijetnje i izvela udare na iranske vojne objekte za koje se navodi da su povezani s napadima na američke snage.

Prema tvrdnjama Vašingtona, među pogođenim ciljevima bili su lansirni položaji za projektile i dronove, komandni centri, kao i sistemi za obavještajno osmatranje i nadzor.

CENTCOM je poručio da Sjedinjene Američke Države “ne traže eskalaciju sukoba”, ali da će ostati spremne da zaštite svoje snage u regiji.

# IRAN
# SAD
# CENTCOM
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.