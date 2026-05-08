Američka vojska: Reagirali smo na iranske napade, ne tražimo eskalaciju

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) saopćilo je da su američke snage presrele, kako navode, “neizazvane iranske napade” te potom izvele odgovorene udare na vojne ciljeve u Iranu.
Prema saopćenju američke vojske, incident se dogodio dok su američki razarači USS Truxtun, USS Rafael Peralta i USS Mason prolazili kroz Hormuški moreuz na putu prema Omanskom zaljevu.
- Iranske snage su tokom prolaska međunarodnim pomorskim putem lansirale više projektila, dronova i manjih plovila prema američkim brodovima. Nijedna američka meta nije pogođena - navodi CENTCOM.
Američka vojska tvrdi da je nakon toga neutralizirala prijetnje i izvela udare na iranske vojne objekte za koje se navodi da su povezani s napadima na američke snage.
Prema tvrdnjama Vašingtona, među pogođenim ciljevima bili su lansirni položaji za projektile i dronove, komandni centri, kao i sistemi za obavještajno osmatranje i nadzor.
CENTCOM je poručio da Sjedinjene Američke Države “ne traže eskalaciju sukoba”, ali da će ostati spremne da zaštite svoje snage u regiji.