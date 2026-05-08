EU se sprema za pregovore s Putinom, imaju i neočekivanu podršku

Najviši zvaničnici Evropske unije pripremaju se za eventualne pregovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata u Ukrajini, potvrdio je visoki izvor iz EU za Financial Times.

Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta (António Costa) izjavio je da postoji “potencijal” da Evropska unija sjedne za pregovarački sto s Putinom, te naglasio da Unija za takav potez ima podršku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

- Razgovaram sa liderima 27 država članica kako bismo utvrdili na koji način se najbolje organizovati i definisali o čemu zapravo trebamo razgovarati s Rusijom kada za to dođe pravo vrijeme - rekao je Košta.

Doprinos pregovorima

On je podsjetio da ih je ukrajinski lider na aprilskom samitu EU na Kipru pozvao da budu spremni dati aktivan doprinos pregovorima.

Financial Times navodi da Evropska unija od početka invazije na Ukrajinu insistira na stavu da se o budućnosti zemlje ne može odlučivati bez Kijeva, ali i da EU u aktuelnim diplomatskim procesima uglavnom ima ulogu posmatrača.

Košta je naglasio da će Brisel “izbjegavati ometanje procesa koji vodi američki predsjednik Donald Tramp”, dodajući da iz Moskve do sada nema signala o spremnosti na ozbiljne pregovore.

- Da, opcija pregovora s Putinom postoji - rekao je Košta, ali je dodao da “za sada nema stvarnih znakova da Rusija želi ozbiljan dijalog”.

Jedinstvo i podjele u EU

Iz Ureda ukrajinskog predsjednika potvrđeno je da su kontakti s Koštom u toku, uz poruku da eventualni pregovori moraju odražavati jedinstven evropski stav.

Međutim, unutar EU postoje podjele: dio lidera, uključujući Roberta Fica i Barta de Vevera, zagovara otvaranje dijaloga, dok drugi oštro odbacuju takvu mogućnost u sadašnjim okolnostima. Emanuel Makron i Đorđa Meloni također su ranije pozivali na razgovore.

Za sada ne postoji ni dogovor o tome ko bi u ime EU učestvovao u eventualnim pregovorima.

U međuvremenu, američki diplomatski napori su usporeni, dok je ukrajinski pregovarač Rustem Umerov doputovao u Majami u pokušaju da oživi proces, prenosi AFP.