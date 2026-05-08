Predsjednik SAD tvrdi da se pregovori s Iranom nastavljaju: Razbili smo ih

Donald Tramp (Trump) izjavio je da SAD pregovaraju s Iranom, uprkos tome što su razmijenili vatru u Hormuškom moreuzu. Govoreći u Vašingtonu, Tramp se pohvalio da je SAD "razbio" Iran te ponovio svoju raniju tvrdnju da su američke snage potopile nekoliko iranskih brodova.

Na izmaku snaga

Osvrnuvši se na mirovne pregovore, američki predsjednik je potvrdio da Teheran i Vašington i dalje pregovaraju, ali tvrdi kako je Iran "stvarno na izmaku snaga".

- Plan je vrlo jednostavan. Iran ne smije imati nuklearno oružje, ne smije imati nuklearnu bombu i neće je ni imati. Pristali su na to, a vidjet ćemo hoće li to biti spremni i potpisati - rekao je Tramp.

Uprkos napadima u moreuzu, Tramp je ustrajao na tome da primirje ostaje na snazi, no zaprijetio je da će udariti "puno žešće" ako Iran ne potpiše sporazum.

Dodao je kako vjeruje da Teheran želi dogovor više nego Vašington.

- Pregovaramo s Irancima. Primirje je i dalje na snazi. Danas su se poigravali s nama. Uništili smo ih. To nazivam sitnicom - izjavio je američki predsjednik.

Podsjetimo, nekoliko sati nakon Trumpovih izjava o pregovorima i primirju, američka vojska objavila je da su američki razarači USS Truxtun, USS Rafael Peralta i USS Mason tokom prolaska Hormuškim moreuzom bili meta "neizazvanih iranskih napada".

Prema saopćenju američkog Centralnog komandanstva (CENTCOM), Iran je prema brodovima lansirao projektile, dronove i manja plovila, no nijedna američka meta nije pogođena.

Napadi na brodove

CENTCOM tvrdi da su američke snage potom neutralizirale prijetnje i izvele odbrambene udare na vojne ciljeve u Iranu, uključujući položaje za lansiranje projektila i dronova, komandnee centre te sisteme za nadzor i obavještajno djelovanje.

Američki dužnosnik za NBC News rekao je da su napadi izvedeni na području Bandar Abbasa i otoka Qeshma te naglasio da se ne radi o nastavku rata protiv Irana, nego o "odbrambenim mjerama".

S druge strane, Teheran je optužio SAD za kršenje primirja. Iranska državna agencija Press TV objavila je da su američki udari pogodili iranski naftni tanker i još jedno plovilo u Hormuškom moreuzu te ciljeve u civilnim područjima uz obalu Bandar Khamira, Sirika i otoka Qeshma.

Iranska vojska saopćila je da su njihove snage nakon američkih napada izvele udare na američke ratne brodove i nanijele im "značajnu štetu". Vašington zasad nije službeno komentirao te tvrdnje.

U međuvremenu je potvrđeno i da je Trampova administracija privremeno obustavila operaciju "Projekt Sloboda", koja je trebala osiguravati prolaz trgovačkih brodova kroz Hormuški moreuz. Prema američkim dužnosnicima, razlog su zabrinutost Saudijske Arabije i drugih zaljevskih saveznika zbog moguće eskalacije sukoba.