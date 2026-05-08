Tramp nakon iranskih napada: Ovo nije normalna država, vode je luđaci, bez sumnje bi upotrijebili nuklearno oružje

Nakon što je američka vojska saopćila da su njene snage presrele iranske napade, oglasio se i američki predsjednik Donald Tramp (Trump).

- Tri američka razarača vrlo su uspješno prošla kroz Hormuški moreuz pod paljbom. Na tri razarača nije bilo nikakve štete, ali iranski napadači pretrpjeli su veliku štetu. Potpuno su uništeni, zajedno s brojnim malim brodovima kojima pokušavaju nadomjestiti svoju potpuno desetkovanu mornaricu. Ti su brodovi brzo i efikasno potopljeni.

Na naše razarače ispaljene su rakete, ali su lako oborene. Isto tako, pojavili su se dronovi koji su spaljeni još u zraku. Padali su u okean prekrasno, poput leptira koji pada u svoj grob! Normalna država dopustila bi tim razaračima prolazak, ali Iran nije normalna država. Vode ga LUĐACI i, kad bi imali priliku upotrijebiti nuklearno oružje, učinili bi to bez ikakve sumnje.

No tu priliku nikada neće dobiti i, kao što smo ih ponovno porazili, tako ćemo ih u budućnosti udariti još jače i mnogo nasilnije ako brzo ne potpišu sporazum! Naša tri razarača, sa svojim sjajnim posadama, sada će se ponovno pridružiti našoj pomorskoj blokadi, koja je doista "čelični zid" - napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.