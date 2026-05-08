Tramp nakon iranskih napada: Ovo nije normalna država, vode je luđaci, bez sumnje bi upotrijebili nuklearno oružje

Pojavili su se dronovi koji su spaljeni još u zraku. Padali su u okean prekrasno, poput leptira koji pada u svoj grob, kazao je

Tramp: Padali su u okean kao leptiri u svoj grob. AP

Dž. R.

prije 2 dana

Nakon što je američka vojska saopćila da su njene snage presrele iranske napade, oglasio se i američki predsjednik Donald Tramp (Trump).

- Tri američka razarača vrlo su uspješno prošla kroz Hormuški moreuz pod paljbom. Na tri razarača nije bilo nikakve štete, ali iranski napadači pretrpjeli su veliku štetu. Potpuno su uništeni, zajedno s brojnim malim brodovima kojima pokušavaju nadomjestiti svoju potpuno desetkovanu mornaricu. Ti su brodovi brzo i efikasno potopljeni.

Na naše razarače ispaljene su rakete, ali su lako oborene. Isto tako, pojavili su se dronovi koji su spaljeni još u zraku. Padali su u okean prekrasno, poput leptira koji pada u svoj grob! Normalna država dopustila bi tim razaračima prolazak, ali Iran nije normalna država. Vode ga LUĐACI i, kad bi imali priliku upotrijebiti nuklearno oružje, učinili bi to bez ikakve sumnje.

No tu priliku nikada neće dobiti i, kao što smo ih ponovno porazili, tako ćemo ih u budućnosti udariti još jače i mnogo nasilnije ako brzo ne potpišu sporazum! Naša tri razarača, sa svojim sjajnim posadama, sada će se ponovno pridružiti našoj pomorskoj blokadi, koja je doista "čelični zid" - napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Objava Donalda Trampa. Truth Social / Screenshot

Prema saopćenju američke vojske, incident se dogodio dok su američki razarači USS Truxtun, USS Rafael Peralta i USS Mason prolazili Hormuškim moreuzom prema Omanskom zaljevu. 

- Iranske snage lansirale su više projektila, dronova i manjih plovila prema američkim brodovima tokom prolaska međunarodnim pomorskim putem. Nijedna američka meta nije pogođena - navodi se u saopćenju.

Američka vojska tvrdi da je potom neutralizirala prijetnje i izvela napade na iranske vojne objekte povezane s napadima na američke snage. Među pogođenim ciljevima, prema navodima Vašingtona, bili su položaji za lansiranje projektila i dronova, komandni centri te sistemi za obavještajno i nadzorno djelovanje.

Fox News objavio je da su gađane iranske luke Kešm i Bandar Abas te iranski pomorski kontrolni punkt Bandar Kargan u Minabu. Američka vojska poručila je da SAD "ne traži eskalaciju sukoba", ali da ostaje spreman zaštititi američke snage u regiji.

