Hezbolah izveo napade na izraelske trupe: "Proporcionalan odgovor na kontinuirane provokacije cionističkog neprijatelja"

Hezbollah je izveo 13 ciljanih vojnih operacija protiv izraelskih trupa koje su napadale na libansku teritoriju, a u četvrtak navečer su detaljno opisali napade u saopćenju objavljenom putem svog službenog Telegram kanala, naglašavajući značajnu eskalaciju u svojoj kampanji otpora za zaštitu južnog Libana od ponovljenih kršenja primirja od strane Izraela.

Tvrde kako su operacije uključivale precizne napade na okupljanja izraelskih vojnika i vojnih vozila u nekoliko ključnih područja duž južnog fronta: al-Taybe, Shama, Biyyada, trougao Alman-Al-Qusayr i Khallet al-Raj u blizini Deir Siryana.

- Ovi napadi dolaze u trenutku kada izraelski režim nastavlja sa svojim ilegalnim upadima i aktivnostima u stilu okupacije duboko unutar libanske suverene teritorije, što je flagrantno kršenje krhkog primirja postignutog uz posredovanje SAD, a koje je stupilo na snagu prošlog mjeseca.

Operacije Hezbollaha su direktan i proporcionalan odgovor na kontinuirane provokacije cionističkog neprijatelja, uključujući kopnena napredovanja, rušenja i zračne napade koji su samo u posljednjih nekoliko dana odnijeli desetine libanonskih života. Borci otpora, oslanjajući se na svoje dokazano borbeno iskustvo i napredne sposobnosti, još jednom su pokazali svoju spremnost da se suoče i odbiju okupatore na svakom koraku - kazali su u saopćenju.

Navode da je libanski otpor konstantno nanosio velike gubitke invazijskim snagama od izbijanja šireg sukoba.

- Uprkos pokušajima režima u Tel Avivu da svoje prisustvo u južnom Libanu predstavi kao "sigurnosne mjere", stvarnost na terenu otkriva očajnički pokušaj održavanja uporišta usred rastućih žrtava i taktičkih neuspjeha. Hezbollah je 2. marta započeo vojne operacije protiv izraelskog režima kao odgovor na njegovu agresiju na Iran, ponovljena kršenja primirja iz 2024. godine i nastavak okupacije libanonske teritorije na jugu zemlje.

Nakon iransko-američkog primirja 8. aprila, Tel Aviv je bio primoran da prihvati primirje i u Libanu, nakon što je Teheran zahtijevao prekid izraelskih napada na libansko tlo kao jedan od svojih primarnih uslova u indirektnim pregovorima sa Vašingtonom. Izraelska vojska je, međutim, brzo nastavila napade na južni Liban, izdajući prijetnje evakuacijom za nekoliko područja čak i nakon što je početno desetodnevno primirje između Tel Aviva i Bejruta produženo za dodatne tri sedmice - piše u saopćenju.

Poručili su da izraelske okupacijske snage također nastavljaju držati dijelove južnog Libana, gdje su nametnule takozvanu "Žutu liniju" - prisilnu vojnu tampon zonu koja podsjeća na ozloglašene kontrolne mjere režima u opkoljenom Pojasu Gaze.

Prema libanskim vlastima, najmanje 2.704 osobe su ubijene, a 8.311 je ranjeno u Libanu otkako je izraelski režim pokrenuo svoju obnovljenu ofanzivu početkom marta.