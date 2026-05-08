Raste globalna potražnja za izraelskim sistemima protuzračne odbrane: Rakete prodane u 20 država

Izraelsko ministarstvo odbrane prošle godine znatno je povećalo broj dozvola za izvoz i marketing sistema protuzračne odbrane, prema pisanju izraelskog lista Haaretz.

Rast potražnje zabilježen je od Zaljeva do Evrope i Kavkaza, a prema podacima do kojih je došao TheMarker, izdate su izvozne dozvole za sisteme protuzračne odbrane za 20 država. Godinu ranije bilo ih je sedam, a 2023. godine 12. Broj marketinških dozvola istovremeno je porastao na 74, sa 56 u 2024. i 19 u 2023. godini.

Marketinška dozvola omogućava kompaniji da preko posrednika predstavi sistem u određenoj zemlji ili da potencijalnom klijentu organizuje demonstraciju.

Izvozna dozvola znači da može ući u završne pregovore o zaključenju posla. Istovremeno, drugi segmenti izraelske vojne industrije nisu pratili isti tempo rasta, kod dronova je zabilježen porast marketinških dozvola od šest posto, ali bez povećanja broja izvoznih dozvola.

Ujedinjeni Arapski Emirati, prema navodima stranih medija, koriste ili nabavljaju sisteme kao što su Iron Dome, laserski Iron Beam i Spectro za otkrivanje dronova.

Njemačka je u međuvremenu proširila veliki posao nabavke sistema Arrow, dok su Slovačka, Kipar, Azerbejdžan i Maroko kupili Barak kompanije Israel Aerospace Industries.

Procjene ukazuju da bi ukupni izraelski vojni izvoz u 2025. mogao dosegnuti 18 milijardi dolara, što je tri milijarde više nego godinu ranije, odnosno rast od 20 posto.

Kritičari upozoravaju na slabu kontrolu izdavanja dozvola i tvrde da masovni izvoz dovodi u pitanje viziju premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) o potpuno samostalnoj domaćoj industriji naoružanja.