Starmer pretrpio teške gubitke na lokalnim izborima, ekstremna desnica slavi

Premijer Velike Britanije Kir Starmer (Keir) je na izborima u petak pretrpio teške rane gubitke.

To pokazuje dubinu biračkog nezadovoljstva njegovom vladom i otvara nova pitanja o njegovoj budućnosti svega dvije godine nakon ubjedljive pobjede na općim izborima.

Glavna opozicija

Starmerova Laburistička stranka izgubila je podršku u područjima čiji su rezultati objavljeni tokom noći, uključujući tradicionalna uporišta u bivšim industrijskim regijama centralne i sjeverne Engleske, kao i u pojedinim dijelovima Londona.

Glavni dobitnik bila je antiimigracijska populistička stranka Reform UK, koju predvodi zagovornik Brexita Nigel Farage, a koja je osvojila više od 200 vijećničkih mjesta u Engleskoj i mogla bi postati glavna opozicija u Škotskoj i Velsu nasuprot proindependističkoj Škotskoj nacionalnoj stranci i Plaid Cymru.

- Situacija je otprilike jednako loša za Laburiste kao što je iko očekivao ili čak gora - rekao je Džon Kurtis (John Curtice), najugledniji britanski analitičar javnog mnijenja.

Izbori za 136 lokalnih vijeća u Engleskoj, zajedno s izborima za decentralizirane parlamente u Škotskoj i Velsu, predstavljaju najznačajniji test javnog raspoloženja pred naredne opće izbore koji bi trebali biti održani 2029. godine.

Zastupnici vladajuće Laburističke stranke naveli su da će se Starmer suočiti s novim pritiscima da podnese ostavku ili odredi vremenski okvir za svoje povlačenje ukoliko stranka ostvari loš rezultat u Škotskoj, izgubi vlast u Velsu i ne uspije zadržati veliki broj od približno 2.500 vijećničkih mjesta koja brani u Engleskoj.

Raspad dvostranačkog sistema

Rani rezultati pokazali su nastavak raspadanja tradicionalnog britanskog dvostranačkog sistema u višestranačku demokratiju, što analitičari smatraju jednom od najvećih transformacija britanske politike u posljednjih stotinu godina.

Nekada dominantne Laburistička i Konzervativna stranka gubile su glasove u korist stranke Reform UK, dok je na drugom kraju političkog spektra podršku dobijala ljevičarska Zelena stranka, dok se očekuje da nacionalističke stranke pobijede na izborima u Škotskoj i Walesu.

Farage je rekao da rezultati do sada daleko premašuju njegova očekivanja i predstavljaju historijsku promjenu u britanskoj politici.

Laburisti su potpuno potučeni u nekim od najpraćenijih ranih rezultata.

Stranka je prvi put nakon gotovo 50 godina izgubila kontrolu nad vijećem u Tamesideu, u širem području Manchestera, nakon što je Reform osvojio svih 14 mjesta koja su Laburisti branili.

U obližnjem Wiganu, bivšoj rudarskoj zajednici kojom su upravljali više od 50 godina, Laburisti su također izgubili svih 20 mjesta koja su branili u korist Reform UK-a, dok je u Salfordu stranka uspjela zadržati samo tri od 16 mjesta koja je branila.

Rezultati su poražavajući, rekla je Rebeka Long Bejli (Rebecca Long-Bailey), zastupnica Laburističke stranke iz Salforda.

Iako vlade koje su na vlasti često imaju poteškoće na izborima usred mandata, analitičari predviđaju da bi Laburisti mogli izgubiti najviše vijećničkih mjesta na lokalnim izborima još od vremena kada je bivši premijer Džon Mejor (John Major) izgubio više od 2.000 mjesta 1995. godine, dok je njegova vlada bila pogođena beskrajnim korupcijskim skandalima.

Stranka Reform UK osvojila je dodatna 253 vijećnička mjesta u Engleskoj, dok je preostalo još više od 4.200 mjesta za prebrojavanje. Laburistička stranka izgubila je 185 mjesta, dok je Konzervativna stranka izgubila 93 mjesta.