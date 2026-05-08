Blokada Hormuškog moreuza paralizovala pomorski saobraćaj: Zarobljeno 1.500 brodova

Zbog iranske blokade Hormuškog moreuza, uvedene početkom rata sa Sjedinjene Američke Države i Izrael krajem februara, u području Zaljeva trenutno je blokirano oko 1.500 brodova, dok se na njima nalazi približno 20.000 članova posade, saopćila je Međunarodna pomorska organizacija.

Generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije Ujedinjenih nacija Arsenio Domingez (Dominguez) izjavio je tokom Pomorske konvencije Amerika u Panama Sitiju (Cityu) da situacija predstavlja ozbiljnu prijetnju globalnom pomorskom prometu i međunarodnoj trgovini.

Hormuški moreuz smatra se jednim od najvažnijih svjetskih prolaza za transport nafte i plina, dok se većina robe u svijetu prevozi morskim putem.

Domingez je naglasio da najveće posljedice trpe civili na brodovima, koji su se našli usred sukoba bez mogućnosti da utiču na razvoj događaja.

Prema njegovim riječima, u više od 30 napada na plovila život je izgubilo deset pomoraca.

Zbog pogoršane sigurnosne situacije pozvao je brodarske kompanije da izbjegavaju slanje novih brodova u Zaljev kako bi se smanjio rizik od novih žrtava i dodatnih ekonomskih posljedica.