Izrael izveo zračni napadi na Liban: Najmanje 12 mrtvih, među njima dijete i bolničar

Izrael je izveo zračne napade na jug Libana, a poginulo je najmanje 12 osoba, dok su deseci ranjeni, saopćilo je libansko Ministarstvo zdravstva. Prema službenim podacima, među žrtvama su jedno dijete i bolničar.

Ministarstvo je navelo da je u napadima na sela širom južnog dijela zemlje ranjeno najmanje 37 osoba, uključujući kolegu poginulog bolničara u mjestu Majdal Selem. Napadi se nastavljaju unatoč službeno proglašenom primirju, a razmjena vatre između Izraela i Hezbollaha i dalje traje.

Treća runda pregovora između Izraela i Libana trebala bi se održati idućeg četvrtka i petka u Vašingtonu, potvrdili su izvori iz američkog State Departmenta i izraelski službenici.