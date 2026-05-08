NOVI UDAR

Izrael izveo zračni napadi na Liban: Najmanje 12 mrtvih, među njima dijete i bolničar

Ranjeno je najmanje 37 osoba u napadima na sela

Novi napadi.

Dž. R.

prije 2 dana

Izrael je izveo zračne napade na jug Libana, a poginulo je najmanje 12 osoba, dok su deseci ranjeni, saopćilo je libansko Ministarstvo zdravstva. Prema službenim podacima, među žrtvama su jedno dijete i bolničar.

Ministarstvo je navelo da je u napadima na sela širom južnog dijela zemlje ranjeno najmanje 37 osoba, uključujući kolegu poginulog bolničara u mjestu Majdal Selem. Napadi se nastavljaju unatoč službeno proglašenom primirju, a razmjena vatre između Izraela i Hezbollaha i dalje traje.

Treća runda pregovora između Izraela i Libana trebala bi se održati idućeg četvrtka i petka u Vašingtonu, potvrdili su izvori iz američkog State Departmenta i izraelski službenici.

# IZRAEL
# LIBAN
