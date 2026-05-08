State Department najavio oduzimanje pasoša osobama koje duguju alimentaciju

Amerikanci koji duguju značajne iznose alimentacije mogli bi ostati bez pasoša, obzirom da je State Department najavio oduzimanje.

Ministarstvo je objavilo da bi roditelji koji imaju dug veći od 2.500 dolara (4.168 KM) za alimentaciju mogli biti pogođeni ovom mjerom, ali je istaknuto da će fokus biti na onima koji imaju još veći dug.

State Department navodi da koristi alate zdravog razuma za podršku američkim porodicama i jačanje usklađenosti sa američkim zakonima, pristupom za koji je rekao da će provoditi "pravne i moralne obaveze roditelja prema njihovoj djeci".

Onima s dugom savjetovano je da organizuju plaćanje nadležnim državnim agencijama kako bi spriječili oduzimanje pasoša.

Nakon što pasoš bude opozvan, više se neće moći koristiti za putovanje. Oni kojima su pasoši opozvani neće imati pravo na novi dok se ne isplati dug za alimentaciju.

Opoziv pasoša zbog neplaćene alimentacije veće od 2.500 dolara dozvoljen je prema rijetko primjenjivanom saveznom zakonu iz 1996. godine.

Ranije se posljedica primjenjivala samo kada su ljudi s takvim dugom pokušali obnoviti svoje pasoše.

Oni koji se nalaze izvan SAD u trenutku opoziva morat će posjetiti američku ambasadu ili konzulat kako bi dobili hitnu putnu ispravu koja im omogućava ponovni ulazak u zemlju, izvještava AP.