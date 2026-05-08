Tramp zaprijetio Evropi: Imate rok do 4. jula ili ćete se suočiti sa mnogo višim carinama

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je da Evropska unija mora ratifikovati trgovinski sporazum sa SAD-om do 4. jula ili će se suočiti sa "mnogo višim" carinama, nakon što evropski zvaničnici nisu postigli konačan dogovor o provedbi sporazuma.

Tramp je naveo da je o ovom pitanju razgovarao s predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lejen (Ursulom von der Leyen), te da joj je dao rok do obilježavanja 250. godišnjice nezavisnosti SAD-a.

- Dogovorili smo da ima vremena do rođendana naše države, a u suprotnom će carine odmah porasti na mnogo više nivoe - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Ovogodišnji Dan nezavisnosti SAD-a, koji se obilježava 4. jula, označava 250 godina od proglašenja nezavisnosti američkih kolonija od britanske vlasti.

Fon der Lejen je u četvrtak izjavila da je Evropska unija ostvarila "dobar napredak" prema ratifikaciji sporazuma početkom jula.

- Ostajemo potpuno posvećeni njegovoj provedbi, s obje strane - poručila je na mreži X.

Evropska unija i SAD postigli su sporazum prošlog jula, kojim su carine na većinu evropske robe postavljene na 15 posto. Ipak, Tramp je izrazio nezadovoljstvo zbog sporog provođenja dogovora.

Situaciju je dodatno zakomplikovala odluka Vrhovnog suda SAD-a iz februara, kojom je zaključeno da je Tramp prekoračio svoja ovlaštenja prilikom uvođenja širokog spektra carina, uključujući i one prema Evropskoj uniji.

Nakon toga, američka administracija uvela je privremenu carinu od 10 posto dok pokušava pronaći trajnije načine za reorganizaciju trgovinske politike.

Presuda, međutim, nije uticala na sektorske carine poput onih na automobile, koje su prema sporazumu s EU smanjene na 15 posto.

Kako sporazum još čeka potvrdu država članica Evropske unije, Tramp je prošle sedmice zaprijetio povećanjem carina na evropske automobile i kamione na 25 posto, optuživši EU da ne poštuje svoj dio dogovora.

Kipar, koji trenutno predsjedava Vijećem Evropske unije, saopćio je da želi zadržati "pozitivan zamah" u razgovorima s europarlamentarcima zakazanim za 19. maj.

Tramp je ponovo kritikovao Evropsku uniju na Truth Socialu, ističući da već dugo čeka da EU ispuni obaveze iz, kako je naveo, "historijskog trgovinskog sporazuma" dogovorenog u Turnberryju u Škotskoj.

- Obećano je da će EU ispuniti svoj dio sporazuma i, prema dogovoru, smanjiti svoje carine na nulu - poručio je Tramp.

Evropski parlament je krajem marta dao uslovnu saglasnost za sporazum o carinama sa Trampovom administracijom, ali su evropski zastupnici zatražili dodatne zaštitne mehanizme prije konačne provedbe dogovora.