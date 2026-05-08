Iranski parlamentarac poručio: Emirate više ne smatramo susjedima nego neprijateljskom bazom, možemo napasti

Član iranskog parlamentarnog Odbora za nacionalnu sigurnost Ali Hodrian (Khodrian), izjavio je da Iran više ne smatra Ujedinjene Arapske Emirate susjedom, nego neprijateljskom bazom.

Hodrian je rekao da će UAE ubuduće tretirati na isti način kao Kurdistansku regiju te dodao da Iran može napasti Emirate kad god to bude smatrao potrebnim.

Njegova izjava dolazi u kontekstu pojačanih tenzija i optužbi koje Teheran upućuje regionalnim akterima.

Iranski zvaničnik naveo je i da postoje ozbiljne sumnje da su avioni iz Emirata uklonili nacionalne oznake kako bi prikrili identitet prije izvođenja direktne agresije na iransku teritoriju. Za te tvrdnje u dostavljenom tekstu nisu navedeni dodatni dokazi niti više detalja o navodnom napadu.

Hodrian, član parlamentarnog odbora zaduženog za pitanja nacionalne sigurnosti, ovim je porukama dodatno zaoštrio retoriku prema UAE-u.

U tekstu se ne navodi reakcija vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata na ove optužbe niti eventualni odgovor drugih institucija u Iranu.