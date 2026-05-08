Papa Lav oduševio internet: Zbog jednog detalja svi pričaju o njegovom stilu

Papa Lav XIV ponovo je privukao pažnju javnosti, ali ovoga puta ne zbog govora ili crkvenih aktivnosti, već zbog modnog detalja koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.
U traileru za dokumentarni film "Leo in Rome" papa se pojavio u Nike patikama, što nije promaklo korisnicima društvene mreže X, posebno pripadnicima generacije Z koji su njegov stil odmah proglasili "neočekivano modernim".
"Ko kaže da papa ne može biti kul?", "Čovjek može napustiti Čikago, ali Čikago nikada ne napušta čovjeka" i "Ovo ni Paolo Sorrentino ne bi režirao", samo su neki od komentara koji su preplavili mreže nakon objave trailera.
Dokumentarac prati gotovo dvije decenije života koje je papa proveo u Rimu prije nego što je postao poglavar Katoličke crkve, a film donosi svjedočanstva njegovih prijatelja, svećenika i porodice, uz brojne arhivske fotografije i lične priče.
Iako je riječ o starijem snimku, detalj s patikama bio je dovoljan da papa postane prava internet senzacija i neočekivana modna tema dana.