Papa Lav oduševio internet: Zbog jednog detalja svi pričaju o njegovom stilu

Pojavio se u Nike patikama, a društvene mreže preplavili komentari da prati modne trendove bolje od mnogih mlađih zvijezda

Papa Lav XIV.

B. A.

prije 2 dana

Papa Lav XIV ponovo je privukao pažnju javnosti, ali ovoga puta ne zbog govora ili crkvenih aktivnosti, već zbog modnog detalja koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

U traileru za dokumentarni film "Leo in Rome" papa se pojavio u Nike patikama, što nije promaklo korisnicima društvene mreže X, posebno pripadnicima generacije Z koji su njegov stil odmah proglasili "neočekivano modernim".

"Ko kaže da papa ne može biti kul?", "Čovjek može napustiti Čikago, ali Čikago nikada ne napušta čovjeka" i "Ovo ni Paolo Sorrentino ne bi režirao", samo su neki od komentara koji su preplavili mreže nakon objave trailera.

Dokumentarac prati gotovo dvije decenije života koje je papa proveo u Rimu prije nego što je postao poglavar Katoličke crkve, a film donosi svjedočanstva njegovih prijatelja, svećenika i porodice, uz brojne arhivske fotografije i lične priče.

Iako je riječ o starijem snimku, detalj s patikama bio je dovoljan da papa postane prava internet senzacija i neočekivana modna tema dana.

