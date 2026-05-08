UPUTIO KRITIKE

Tramp napao novinarku na konferenciji: “To je glupo pitanje”

Američki predsjednik burno reagovao nakon pitanja o fokusiranju na infrastrukturne projekte u jeku sukoba s Iranom i rasta cijena goriva

I. Š.

prije 2 dana

Donald Tramp (Trump) oštro je reagovao na novinarsko pitanje koje je postavljeno tokom konferencije za medije, u kojem je upitan zašto se administracija bavi obnovom spomenika dok traje rat u Iranu i rastu cijene goriva.

Pitanje je nazvao “glupim” i poručio da se radi o “sramoti”, ističući da se projekti obnove u zemlji nastavljaju bez obzira na vanjskopolitičku situaciju.

– Zato što želim da naša zemlja ostane lijepa i sigurna. Postavili ste jako glupo pitanje – rekao je Tramp, dodajući da se radi o uređenju važnih nacionalnih spomenika.

Nakon toga je dodatno kritikovao novinarku, navodeći da dolazi iz “lažnih medija” i da postavlja, kako je rekao, neozbiljna pitanja.

U nastavku obraćanja ponovo je komentarisao pitanje, tvrdeći da je ulaganje u infrastrukturu i održavanje javnih prostora važno za zemlju i njen imidž.

– To je ono što je našu zemlju učinilo velikom – poručio je.

