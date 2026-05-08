Erupcija vulkana u Indoneziji: Stradali turisti, u toku spašavanje planinara

Najmanje tri osobe su poginule u erupciji vulkana Dukono na ostrvu Halmahera u Indonesia, a među stradalima su, prema navodima medija, i strani državljani.

Indonežanske vlasti pokrenule su hitnu akciju spašavanja oko 20 planinara koji su se u trenutku erupcije nalazili u blizini vulkana. Među njima je, kako se navodi, i devet državljana Singapura.

Vulkan Dukono je posljednjih mjeseci izrazito aktivan, sa gotovo 200 erupcija od marta prošle godine, prema podacima Vulkanološkog zavoda Indonezije. Zbog povećane aktivnosti nalazi se na drugom nivou upozorenja, što označava pojačan oprez i zabranu približavanja krateru.

Vlasti su još ranije preporučile izbjegavanje zone u radijusu od četiri kilometra oko glavnog kratera, zbog opasnosti od pepela, lave i izbačenih stijena.

Ipak, uprkos upozorenjima, pojedine planinarske grupe i dalje su se odlučivale na uspon na planinu visoku 1.335 metara, što je u više navrata dovodilo do rizičnih situacija.

Ostrvo Halmahera, gdje se nalazi vulkan, najveće je ostrvo u sklopu Malučkih ostrva, a akcija spašavanja i dalje traje dok se pokušava doći do svih nestalih planinara.