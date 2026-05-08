"Starmageddon" na lokalnim izborima u Velikoj Britaniji: Potop vladajućih, velika pobjeda populističke desnice

Privremeni rezultati za petinu vijećnićkih mandata, objavljeni dok većina glasova još nije prebrojana, danas pokazuju da Reform na razini cijele Velike Britanije ima 352 vijećnika, dok su laburisti na 245, 249 manje nego prije izbora održanih jučer, prenosi BBC preliminarne rezultate za nešto više od tisuću od oko 5000 lokalnih vijećnićkih mandata. Treći su liberalni demokrati s 238 vijećnika, a slijedi ih nekad vladajuća Konzervativna stranka s 223 vijećnika. Zeleni ih imaju 48, a neovisni 20.

Laburistička stranka premijera Keira Starmera doživjela je težak poraz, a stranka Reform UK krajnje desnog populista Nigela Faragea izašla je kao pobjednik na lokalnim izborima održanima jučer diljem Velike Britanije.

Zastupnici vladajuće stranke poručili su da će se premijer suočiti s novim pritiscima da podnese ostavku ili odredi datum svog odlaska ako stranka ostvari loš rezultat u Škotskoj, izgubi vlast u Walesu ili ne uspije zadržati velik dio od otprilike 2500 vijećničkih mandata koje brani u Engleskoj.

Izbori za 136 lokalnih vijeća u Engleskoj, uz izbore za parlamente u Škotskoj i Walesu, predstavljaju najznačajniji test javnog mnijenja uoči idućih parlamentarnih izbora zakazanih za 2029. godinu. U britanskim medijima već ih se prozvalo 'starmergeddonom'.

Laburisti su doživjeli težak poraz u svojim tradicionalnim uporištima u nekadašnjim industrijskim regijama središnje i sjeverne Engleske, kao i u dijelovima Londona, piše Reuters. Farageova antiimigracijska populistička stranka Reform UK osvojila je više od 300 mjesta u Engleskoj te bi mogla postati glavna oporbena stranka u Škotskoj i Walesu.

Raspad dvostranačkog sistema

Prvi rezultati ukazuju na nastavak rasapa tradicionalnog britanskog dvostranačkog sustava, predvođenog laburistima i konzervativcima, u višestranačku demokraciju. Analitičari to opisuju kao jednu od najvećih transformacija u britanskoj politici u posljednjih sto godina.

Na desnici je glasove preuzeo Reform, na drugom kraju političkog spektra Zeleni, a u Škotskoj i Velsu nacionalističke stranke koje zagovaraju neovisnost.

Farage, političar proslavljen kao antieuropski europarlamentarac, a potom i vodeći zagovornik izlaska Velike Britanije iz EU-a, rekao je da dosadašnji rezultati „daleko nadmašuju” njegova očekivanja i predstavljaju „povijesnu promjenu u britanskoj politici”.

Njegova stranka u dijelovima Engleske dovršila je desetljeća dugu vlast laburista. Vladajuća stranka je u Tamesideu, u širem području Manchestera, izgubila vlast prvi put u 50 godina nakon što je Reform osvojio svih 14 mandata.

Poraz čak i u bivšoj rudarskoj zajednici u kojoj su vladali dulje od pola stoljeća

U obližnjem Wiganu, bivšoj rudarskoj zajednici kojom su vladali dulje od pola stoljeća, laburisti su također izgubili svih 20 mandata u korist Reform UK-a, dok su u Salfordu zadržali samo tri od 16 mandata.

Iako se aktualne vlade često muče na sredini svojih mandata, analitičari predviđaju da bi laburisti mogli izgubiti najviše vijećničkih mjesta još od 1995. godine, kada je tadašnji premijer John Major izgubio više od 2000 mandata usred brojnih korupcijskih skandala.

Stranka Reform UK osvojila je 300 vijećničkih mandata u Engleskoj, no tek se očekuju rezultati za još oko 4000 vijećničkih mandata. Laburisti su u Engleskoj izgubili 185, a konzervativci 93 mjesta.

Većina rezultata popodne i navečer

Većina rezultata – uključujući mandate u škotskom i velškom parlamentu – očekuje se u petak poslijepodne i navečer. Starmer je izabran 2024. s jednom od najvećih parlamentarnih većina u modernoj britanskoj povijesti, uz obećanje da će donijeti stabilnost nakon godina političkog kaosa.

No, njegov mandat obilježili su brojni politički zaokreti, stalne promjene savjetnika i katastrofalno imenovanje Petera Mandelsona za veleposlanika u SAD-u, smijenjenog nakon devet mjeseci zbog povezanosti s osuđenim američkim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Starmer inzistira na tome da će voditi laburiste na idućim izborima, a stranka u svojoj 125-godišnjoj povijesti nikada nije uspješno smijenila aktualnog premijera.