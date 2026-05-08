Danas se u Moskvi obilježava 81. godišnjica Dana pobjede, praznika koji obilježava poraz nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu i dugo se smatra jednim od najznačajnijih datuma u ruskom nacionalnom kalendaru. Ipak, ovogodišnji događaj će biti drugačiji od bilo kojeg u skorijoj prošlosti, s uobičajenim spektaklom tenkova i raketa zamijenjenim smanjenom paradom koju obilježavaju pojačane mjere sigurnosti, politička odsustva i osjećaj ranjivosti koji se rijetko viđa u Rusiji Vladimira Putina.

Po prvi put u dvije decenije, na paradi na Crvenom trgu će biti samo pješadija - bez oklopnih vozila, bez raketa i bez tenkova.

Prema pisanju lista The Kyiv Independent , Kremlj nije ponudio zvanično objašnjenje za ovu dramatičnu promjenu, ali razloge je teško previdjeti. Nedavni ukrajinski napadi duboko unutar ruske teritorije otkrili su ratne ranjivosti, a stručnjaci kažu da je Kremlj sada više zabrinut za zaštitu glavnog grada nego za demonstraciju vojne moći.

Marija Pjehovska (Maria Piechowska) iz Poljskog instituta za međunarodne odnose rekla je za The Kyiv Independent da smanjenje obima događaja "prvenstveno pokazuje da su ruske vlasti zabrinute zbog ukrajinskih napada".

Sigurnosne mjere su bez presedana. 9. maja, mobilni internet će biti potpuno prekinut u Moskvi, a prekidi su već zabilježeni tokom cijele sedmice prije parade. Kremlj želi izbjeći bilo kakve prekide - stvarne ili prividne - na dan koji bi trebao simbolizirati rusku snagu i jedinstvo. Ipak, ironično, ove mjere opreza mogu samo naglasiti trenutne zabrinutosti zemlje.

Bez velikih imena

Još jedan detalj koji je specifičan za ovogodišnje obilježavanje Dana pobjede u Moskvi je lista zvanica, koja je dosta "osiromašena" u odnosu na prethodne godine, kada je ovaj datum obilježavan grandiozno.

Od ukupno devet lidera država i političkih zvaničnika koje je Kremlj najavio nalaze se tri imena iz Republike Srpske: predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske Milorad Dodik sa suprugama, te predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Osim njih ,događaju prisustvuju predsjednik Republike Abhazije Badra Gunba i njegova supruga, predsjednik Republike Bjelorusije Aleksandar Lukašenko, predsjednik Laoske Narodne Demokratske Republike Thongloun Sisoulith, vrhovni vladar Malezije sultan Ibrahim, premijer Slovačke Republike Robert Fico, i predsjednik Republike Južne Osetije Alan Gaglojev.

Parade za Dan pobjede su za Kremlj oduvijek bile više od pukog spektakla - one su pažljivo koreografirana demonstracija moći usmjerena i na domaću i na međunarodnu publiku.

Demonstracija sile

Prema magazinu The Conversation , praznik je poslužio kao "demonstracija sile u Putinovoj Rusiji - posebno usmjerena na ljude izvan Rusije i one postsovjetske zemlje koje nastavljaju slaviti 9. maj". Ali ove godine poruka je nejasna. Smanjenje obima parada, kako je ruski analitičar vanjske politike Andras Racz rekao za The Kyiv Independent , je "bolna i očajnička odluka" za Kremlj, posebno s obzirom na simboličku težinu ovog događaja.

Smanjeni obim parade odražava se i na rijetkom broju stranih dostojanstvenika. U proteklim godinama, Dan pobjede je pružao priliku liderima iz bivšeg sovjetskog bloka i šire da se sastanu s ruskim zvaničnicima i poslovnim liderima. Ove godine će biti prisutno samo nekolicina, a očekuje se da će slovački premijer Robert Fico biti jedan od rijetkih značajnih gostiju - iako planira preskočiti samu paradu. Racz tvrdi da je ograničen broj stranih učesnika znak "smanjenja relativnog značaja Rusije i rastuće izolacije".