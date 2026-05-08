Žene ISIL-ovaca stigle u Australiju: Optužene za ropstvo i terorizam

Ženama ISIL-ovaca iz Sirije koje su stigle u Australiju odbijena je kaucija nakon što su se danas pojavile pred sudom suočene s optužbama za ropstvo i terorizam. Policija ih povezuje s Islamskom državom, a dio su grupe od četiri žene i trinaestero djece koja je jučer stigla u Australiju iz kampa Roj na sjeveroistoku Sirije, gdje su godinama bile zatočene uprkos upozorenjima vlade da bi se mogle suočiti s krivičnim progonom, piše Euronews.

Optužbe za ropstvo i terorizam

U Melbourneu se 53-godišnja Kawsar Abbas i njena 31-godišnja kćerka Zeinab Ahmed terete da su za 10.000 dolara kupile jezidsku ženu kao robinju. Abbas je optužena po četiri tačke za zločine protiv čovječnosti, a Ahmed za dva krivična djela ropstva.

Za svako od tih djela predviđena je kazna do 25 godina zatvora. U Sydneyju je 32-godišnja Janai Safar optužena za članstvo u terorističkoj organizaciji i za ulazak na područje pod kontrolom takve grupe. Sudija joj je odbio kauciju iako je njen advokat tražio puštanje na slobodu zbog vanrednih okolnosti, pozivajući se na situaciju u kojoj se nalazi njeno dijete.

Put u Siriju

Policija navodi da su žene otputovale u Siriju između 2014. i 2015. godine, na vrhuncu moći takozvanog kalifata Islamske države. Kasnije su ih zarobile kurdske snage i držale u kampu Roj, gdje su smještene uglavnom žene i djeca s bivših područja pod kontrolom ISIL-a.

Premijer Anthony Albanese izjavio je kako za žene nema “nimalo suosjećanja”, ali je izrazio zabrinutost za djecu, koju je opisao kao žrtve odluka svojih roditelja. Vlasti nastavljaju istragu o navodnoj umiješanosti australskih državljana u zločine počinjene u Siriji. U kampu i dalje boravi više od 20 australskih žena i djece koji čekaju moguću repatrijaciju.