Talačka kriza u banci: Policija blokirala središte grada

U okrugu Arvajler (Ahrweiler) u njemačkoj saveznoj zemlji Falačko-Porajnje (Rheinland-Pfalz) u toku je velika policijska operacija nakon što je u jednoj poslovnici banke u Sinzigu došlo do talačke krize. Pretpostavlja se da je kao talac uzet vozač vozila koje prevozi novac.

Prema saopćenju policije, jutros u devet sati zaprimljena je dojava o incidentu u poslovnici Volksbanke u središtu Sinziga, nakon čega su na teren odmah upućene brojne policijske snage.

- I dalje su u toku opsežne mjere na području Sinziga - navela je policija.

Policijski glasnogovornik na terenu izjavio je za t-online da se ispred banke nalazi i blindirani transportni kamion za prijevoz novca. Prema trenutnim informacijama, postoji sumnja da je vozač tog vozila uzet kao talac. Policija za sada ne iznosi broj mogućih talaca niti detalje o počiniteljima.

Glasnogovornik je naglasio da se u ovakvim situacijama ne može isključiti mogućnost da počinitelji prate medijsko izvještavanje, zbog čega se informacije objavljuju ograničeno i kontrolirano.

Cijeli centar Sinziga je blokiran, a područje oko banke osiguravaju naoružani policijski službenici. Očevici navode kako je u gradu prisutan veliki broj policijskih vozila te da iznad područja kruži policijski helikopter.

Jedan svjedok potvrdio je za t-online da su ulice u centru grada zatvorene i da je situacija izrazito napeta, uz pojačanu prisutnost hitnih službi.

Vatrogasne i hitne službe također su u pripravnosti, dok se operacija nastavlja. Banka u kojoj je došlo do incidenta nalazi se u samom središtu Sinziga, grada s blizu 17.000 stanovnika, koji se nalazi približno 30 kilometara sjeverozapadno od Koblenza.

Policija zasad ne iznosi dodatne informacije o mogućim zahtjevima počinitelja niti o eventualnom napretku pregovora, piše Fenix-magazin.