SZO objavila najnovije informacije o hantavirusu: Evo kakva je trenutna situacija

Svjetska zdravstvena organizacija objavila je najnovije informacije o situaciji s hantavirusom, uz ocjenu da rizik za širu javnost i dalje ostaje nizak.

Anais Legan, tehnička službenica SZO-a, izjavila je da je prioritet osigurati bezbjedno postupanje po dolasku broda.

- Kada brod stigne, ključno pitanje bit će kako osigurati da iskrcavanje bude bezbjedno za sve. Analiziramo svaki pojedinačni korak - navela je ona.

Dodala je da je neophodno da sve putnike i članove posade po dolasku pregleda medicinski tim koji je za to obučen, prenosi Sky News.

Prema njenim riječima, putnici koji se i dalje nalaze na kruzeru MV Hondius trenutno ne pokazuju nikakve simptome.

U toku je i praćenje kontakata kako bi se identifikovale osobe koje su možda bile izložene zaraženoj osobi.

Govoreći o proceduri, Legan je objasnila da se procjenjuje nivo moguće izloženosti.

- Oni će biti obavezni da svakodnevno mjere temperaturu tokom 42 dana, kao i da prate pojavu drugih simptoma poput opšte slabosti ili glavobolje - rekla je ona.

Dodala je da će svaka osoba imati kontakt osobu kojoj se može obratiti u slučaju pogoršanja stanja, dok će nadležne nacionalne institucije odlučivati o daljim koracima.