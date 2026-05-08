Španska policija objavila fotografije najveće zapljene kokaina u historiji Evrope

Policija je danas objavila fotografije ogromnih količina kokaina složenih na pristaništu u Madridu, kao i oružja i municije pronađenih na brodu.

Vrijednost zaplijenjene droge procjenjuje se na više od 812 miliona eura.

Pripadnici elitne jedinice Guardia Civil 1. maja upali su na teretni brod "Arconian", dug gotovo 90 metara, koji plovi pod zastavom Komora, te pronašli čak 27 tona kokaina.

Španska policija objavila je fotografije najveće zapljene kokaina u historiji Evrope nakon velike akcije provedene početkom maja u blizini Kanarskih otoka.

Visoki sud u Španiji saopćio je da su sva 23 člana posade završila u pritvoru bez mogućnosti puštanja uz kauciju.

Među uhapšenima nalazi se šest državljana Nizozemske i Surinama, koje su specijalci pronašli skrivene tokom upada na brod, dok je preostalih 17 članova posade s Filipina.

Oboren rekord

Ovom akcijom oboren je dosadašnji evropski rekord od 22,7 tona kokaina, koji je zaplijenjen u Hamburgu u Njemačkoj u junu prošle godine.

Istovremeno, ova količina više je nego dvostruko veća od prethodnog rekorda u Španiji, kada je prošle godine u luci Alhesiras među pošiljkom banana iz Ekvadora pronađeno 11,8 tona kokaina.

Istražitelji, koji su sarađivali s američkim i nizozemskim vlastima, vjeruju da je droga trebala biti prebačena u Španiju pomoću brzih glisera.

Na brodu su pronađeni i vatreno oružje te municija, zbog čega je sud odredio pritvor bez jemstva zbog opasnosti od bijega i mogućnosti nastavka kriminalnih aktivnosti tokom istrage.

"Arconian" je 22. aprila isplovio iz Fritauna u Sijera Leoneu, a Guardia Civil ga je presrela u sjevernom Atlantiku između sjeverne Afrike i Kanarskih otoka.