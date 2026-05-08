Video / Više osoba poginulo u erupciji vulkana: Ljudi bježali niz planinu dok je pepeo gutao sve pred sobom

Tri osobe poginule su nakon snažne erupcije vulkana Dukono u Indoneziji, što je pokrenulo veliku spasilačku akciju kako bi se više od deset planinara izvuklo na sigurno iz područja u blizini kratera. Među poginulima su državljani Singapura i jedan državljanin Indonezije, saopćili su načelnik policije i zvaničnici spasilačkih službi na ostrvu Halmahera u provinciji Sjeverni Maluku, prenosi CNN. U trenutku erupcije na planini Dukono nalazilo se ukupno 20 planinara – devet stranaca i 11 lokalnih turista. Načelnik policije Sjeverne Halmahare Erlihson Pasaribu izjavio je za indonežansku televiziju Kompas da su planinari bili u blizini kratera kada je vulkan eruptirao. Zastrašujući prizori Do 18 sati po lokalnom vremenu spašeno je 17 osoba, potvrdio je Ivan Ramdani, šef Kancelarije za potragu i spašavanje u Ternatiju. Tijela troje poginulih i dalje se nalaze na planini, dok su operacije spašavanja obustavljene tokom noći i nastavljaju se danas.

Dramatični videosnimci prikazuju ogroman stub pepela i dima kako se uzdiže iznad vulkana, dok ljudi u panici trče niz planinu pokušavajući izbjeći smrtonosnu erupciju. Snimak je napravio indonežanski planinski vodič Aleks Đangu, koji je u tom trenutku vodio dvoje njemačkih turista prema vrhu planine Dukono. - Bilo je veoma zastrašujuće - rekao je Đangu za CNN, dodajući da je neposredno prije erupcije osjetio snažne potrese tla. Bijeg s planine Prema njegovim riječima, oko 15 sati po lokalnom vremenu iz pravca kratera počeli su se čuti neobični zvukovi. Nakon toga podigao je dron kako bi provjerio stanje iznad vulkana. - Posmatranje je pokazalo da je krater ispunjen vulkanskim materijalom, što nije bilo normalno. Zatim smo čuli dvije eksplozije - ispričao je.

Nedugo nakon toga primijetio je drugu grupu planinara kako prilazi samoj ivici kratera. - Kada se glavna erupcija dogodila u petak u 7.41 ujutro, činilo se da je ta grupa tek stigla na vrh i da su uživali - rekao je vodič. Opisao je i dramatične trenutke tokom bijega. - Vidjeo sam kako kamenčići i šljunak klize niz planinu zbog potresa, pa sam rekao svojim klijentima da moramo odmah bježati dole - kazao je. Iako su on i njegova grupa uspjeli pobjeći na sigurno, mnogi planinari ostali su kod kratera u trenutku erupcije. - Kada smo bili udaljeni oko 100 metara, vidio sam dvije grupe lokalnih turista. Jedna grupa od devet ljudi već je bila veoma blizu ivice, dok su drugi snimali videozapise za društvene mreže. Nadam se da su još živi - čuje se kako govori na jednom od videosnimaka. Đangu je upozorio da je vulkan ostao izuzetno aktivan i nakon glavne erupcije. - Vulkan je nastavio eruptirati i tokom poslijepodneva uz supersonični zvuk - rekao je. Nedostatak sigurnosnih mjera Ukazao je i na ozbiljan nedostatak sigurnosnih mjera na planini Dukono.