Rusija nakon Trampa i Zelenskog potvrdila trodnevno primirje

Kijev i Moskva potvrdili su dogovor o trodnevnom prekidu vatre i razmjeni ratnih zarobljenika, što je ranije najavio američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump).

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopćio je da je postignut dogovor o privremenom primirju u okviru američkih napora da se okonča rat koji traje više od četiri godine.

Velika razmjena

Zelenski je na Telegramu potvrdio i dogovor o velikoj razmjeni zarobljenika između dvije strane.

- Stoga danas, u okviru pregovaračkog procesa kojim posreduje američka strana, primili smo ruski pristanak za razmjenu ratnih zarobljenika u formatu 1000 za 1000 - napisao je Zelenski.

Dodao je da će primirje trajati 9., 10. i 11. maja.

Agencija France Presse javila je da je i Moskva potvrdila dogovor o privremenom prekidu vatre i razmjeni zarobljenika.

Moskva prihvatila inicijativu

Savjetnik ruskog predsjednika za vanjsku politiku Jurij Ušakov izjavio je:

- Potvrđujem da ruska strana prihvata inicijativu koju je predložio američki predsjednik Donald Tramp u vezi s prekidom vatre i razmjenom zarobljenika između Rusije i Ukrajine.

Donald Tramp je ranije na društvenim mrežama objavio da će primirje trajati tri dana, od 9. do 11. maja.

- Nadam se da je ovo početak kraja veoma dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata - rekao je Tramp, dodajući da u pregovorima o okončanju sukoba postoji kontinuirani napredak.