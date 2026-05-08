IZGUBILA SE

Video / Dvogodišnja djevojčica sama ušla u autobus, vozač je pronašao i vratio porodici

Vozač je zaustavio autobus kada je primijetio zvukove koji dolaze iz zadnjeg dijela vozila i pronašao djevojčicu kako sjedi sama na zadnjem sjedištu

Dvogodišnja djevojčica sama ušla u autobus. Screenshot

Anadolija

prije 1 sat 9 minuta

Dvogodišnja djevojčica koja se sama ukrcala u javni autobus na sjeveru Turske ponovo je ujedinjena sa svojom porodicom nakon što ju je vozač pronašao u vozilu, saopštile su lokalne vlasti.

Incident se dogodio u okrugu Alapli u provinciji Zonguldak u četvrtak, nakon što je vozač autobusa Gunduz Cimen nakratko napustio vozilo kako bi kupio hljeb dok je stajao na stanici.

Za to vrijeme, dijete je ušlo u autobus kroz otvorena vrata dok je njena porodica bila u obližnjoj prodavnici telefona, saopštile su vlasti.

Nakon što se odvezao, Cimen je zaustavio autobus kada je primijetio zvukove koji dolaze iz zadnjeg dijela vozila i pronašao djevojčicu kako sjedi sama na zadnjem sjedištu.

Službenici autobuske stanice obavijestili su policiju, a dijete je kasnije ponovo ujedinjeno sa svojom porodicom. Snimci sigurnosnih kamera iz autobusa zabilježili su događaj.

# TURSKA
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.