OSJETLJIVA OPERACIJA

Tramp je napokon uspio da izvuče obogaćeni uranij iz jedne države

Uklonjeno je 13,5 kilograma visoko obogaćenog uranija

Donald Tramp. AP

M. Až.

prije 12 minuta

Američko ministarstvo energetike saopćilo je u petak da je iz Venecuele uklonjeno 13,5 kilograma visoko obogaćenog uranija u zajedničkoj operaciji Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Venecuele.

Prema podacima Međunarodne agencije za atomsku energiju, materijal je nakon složene i osjetljive operacije sigurno transportovan kopnenim i morskim putem iz Južne u Sjevernu Ameriku, a potom dopremljen u kompleks američkog Ministarstva energetike u Južnoj Karolini, nakon što je uklonjen iz postrojenja udaljenog oko 15 kilometara od Karakasa.

Američko ministarstvo ovu operaciju je opisalo kao uspjeh za SAD, Venecuelu i međunarodnu zajednicu. Administrator Nacionalne uprave za nuklearnu sigurnost Brandon Vilijams ocijenio je da uklanjanje cjelokupnog obogaćenog uranija iz Venecuele predstavlja važan signal.

- Sigurno uklanjanje cjelokupnog obogaćenog uranija iz Venecuele šalje još jedan signal svijetu o obnovljenoj i preporođenoj Venecueli - rekao je Vilijams.

Operacija dolazi u trenutku kada je Bijela kuća obnovila odnose s vlastima u Karakasu. Nakon ranije odluke Donalda Trampa (Donald Trump) da se pojača pritisak na venecuelansko rukovodstvo, Vašington je kasnije počeo ublažavati odnose i otvarati prostor američkim energetskim i rudarskim kompanijama.

U Venecuelu je u međuvremenu doputovalo više visokih američkih zvaničnika, među njima i direktor CIA-e Džon Retklif. Nakon više od sedam godina, ponovo su uspostavljeni i određeni komercijalni letovi, a američka ambasada u toj zemlji je ponovo otvorena.

Jedan od ranijih ciljeva Trumpove administracije bio je i pritisak na Iran da preda dio visoko obogaćenog uranija, ali ti pregovori do sada nisu dali rezultate.

Vezane vijesti
