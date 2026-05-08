Laburisti doživjeli historijski poraz na izborima: Da li je ovo kraj ere Kira Starmera?

Britanski birači izašli su u četvrtak na lokalne i regionalne izbore koji su ozbiljno uzdrmali političku scenu zemlje i nanijeli težak udarac premijeru Kiru Starmeru.

Laburistička stranka lijevog centra, koju vodi Starmer, pretrpjela je značajne gubitke na izborima na kojima se bira oko 5.000 lokalnih vijećnika, više gradonačelnika u Engleskoj, kao i članovi poluautonomnih parlamenata u Škotskoj i Velsu. Ovo su najveći izbori od dolaska Laburista na vlast u julu 2024. godine, a politički protivnici su ih predstavili kao svojevrsni referendum o premijeru na polovini mandata.

Birališta su zatvorena u 22 sata, a iako će se dio glasova brojati tokom noći, većina rezultata očekuje se u petak poslijepodne.

Težak poraz mogao bi otvoriti prostor unutar stranke za zahtjeve nezadovoljnih poslanika da se promijeni lider koji je Laburiste doveo na vlast prije manje od dvije godine. Čak i ako Kir Starmer za sada ostane na čelu stranke, brojni analitičari smatraju da je neizvjesno hoće li predvoditi Laburiste na narednim općim izborima koji moraju biti održani do 2029. godine.

Pad popularnosti

Starmerova popularnost naglo je pala nakon niza političkih i komunikacijskih grešaka od preuzimanja funkcije premijera u julu 2024. godine. Njegova vlada suočava se s problemima u ostvarivanju obećanog ekonomskog rasta, obnovi javnih službi i ublažavanju troškova života, što je dodatno otežano globalnim tenzijama i poremećajima u energetskim tokovima povezanim s krizom na Bliskom istoku i Hormuškim moreuzom.

Dodatne kritike izazvalo je i imenovanje Pitera Mendelsona (Peter Mandelson), bliskog saradnika povezanog sa skandalima Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein), na funkciju ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva u Vašingtonu.

Laburisti su branili oko 2.500 mjesta u lokalnim vlastima u Engleskoj, a unutar stranke raste zabrinutost zbog mogućih gubitaka. Prema ranim rezultatima koje je BBC objavio oko 23 sata, Laburisti su već bili u minusu od gotovo 1.400 mandata.

Starmer je ranije preživio političku krizu u februaru, kada su pojedini poslanici, uključujući i rukovodstvo stranke u Škotskoj, tražili njegovu ostavku zbog spornog imenovanja Mendelsona.

On je najavio da namjerava odraditi puni mandat od pet godina, ali loš izborni rezultat mogao bi otvoriti prostor za unutarstranačke izazove, uključujući potencijalne rivale poput ministra zdravstva Vesa Stritinga (Wes Streeting), bivše zamjenice premijera Anđele Rejner (Angela Rayner) i gradonačelnika šireg Mančestera Endija Burnama (Andy Burnham).

Reform UK ostvarila veliki uspjeh

Analitičar Luk Trajl iz istraživačke agencije More in Common ocijenio je da bi ovi lokalni izbori mogli označiti “potpuni kolaps tradicionalnog dvopartijskog sistema” koji su decenijama dominirali Laburisti i Konzervativci.

Najveći dobitnik, prema očekivanjima, mogla bi biti desničarska stranka Reform UK, koju vodi Najdžel Faraž (Nigel Farage), s porukama usmjerenim protiv establišmenta i imigracije, posebno među radničkom klasom i bivšim laburističkim uporištima na sjeveru Engleske i u okolini Londona. Očekuje se i rast podrške Zelenoj stranci u urbanim sredinama i univerzitetskim gradovima, dok bi Liberalne demokrate mogle ostvariti umjeren napredak.

Konzervativna stranka, prema procjenama, suočava se s gubicima.

Starmer je u završnoj kampanji izbore predstavio kao izbor između “progresa i bolje budućnosti” pod Laburistima i “bijesa i podjela koje nudi Reform UK ili praznih obećanja Zelenih”.

Faraž je, s druge strane, poručio da bi snažan rezultat Reform UK mogao dovesti do Starmerovog političkog odlaska “do sredine ljeta”.

I Reform UK i Zeleni bilježe snažan rast u posljednjih godinu dana, ali se istovremeno suočavaju s pojačanim istragama i kritikama. Faraž je pod lupom zbog donacije od 5 miliona funti (6,8 miliona dolara) iz kripto sektora koju, prema navodima, nije prijavio, dok on tvrdi da je riječ o ličnom poklonu.

Zeleni, koji su naglasili propalestinski politički stav pod vodstvom Zaka Polanskog (Zack Polanski), suočili su se s uklanjanjem pojedinih kandidata zbog spornih objava na društvenim mrežama.

Stručnjaci upozoravaju da se britanski politički sistem nalazi u fazi dubokih promjena, uz slabljenje dominacije tradicionalnih stranaka i jačanje novih političkih pokreta širom zemlje.