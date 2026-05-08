POJAČANE TENZIJE

Izrael ponovo optužuje Tursku: Javni servis objavio tvrdnje da se na njenoj teritoriji obučava Hamas

Snage Hamasa. AP Photo / Hatem Moussa

M. Až.

prije 1 sat 17 minuta

Izraelski javni servis Kan News objavio je tvrdnje da se na teritoriji Turske obučavaju operativci Hamasa za korištenje vatrenog oružja, što dodatno pojačava tenzije između Tel Aviva i Ankare.

Prema tim navodima, izraelska strana tvrdi da pripadnici Hamasa, koji djeluju u civilnoj odjeći, učestvuju u obukama rukovanja lakim naoružanjem i taktikama u javnim streljačkim klubovima, kao i u obukama upravljanja dronovima. U izvještaju se dodaje da su navodno dobili i zvanične dozvole za upravljanje dronovima u Turskoj.

Kako se navodi, cilj tih aktivnosti bio bi završetak obuke prije njihovog prebacivanja u Liban, Jordan i Zapadnu obalu, gdje bi bili uključeni u buduće napade na Izrael.

Izrael je u decembru prošle godine tvrdio da je razotkrio mrežu za “pranje novca” pod pokroviteljstvom Irana, kojom navodno upravlja Hamas u Turskoj.

Prema saopćenju Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), dokumenti su ukazivali na postojanje mreže za transfer novca koja uključuje osobe iz Gaze koje borave u Turskoj, uz korištenje finansijskih institucija u toj zemlji.

U novembru prošle godine izraelski ministar za dijasporu Amihaj Šikli nazvao je Tursku jednom od najozbiljnijih prijetnji Izraelu, poručivši da Erdoanovu Tursku vidi kao “novi Iran”.

U februaru ove godine bivši izraelski premijer i lider opozicije Naftali Benet (Naftali Bennett) izjavio je da Turska predstavlja sigurnosnu prijetnju Izraelu.

# IZRAEL
# HAMAS
# TURSKA
