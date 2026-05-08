Izrael ponovo optužuje Tursku: Javni servis objavio tvrdnje da se na njenoj teritoriji obučava Hamas

Izraelski javni servis Kan News objavio je tvrdnje da se na teritoriji Turske obučavaju operativci Hamasa za korištenje vatrenog oružja, što dodatno pojačava tenzije između Tel Aviva i Ankare.

Prema tim navodima, izraelska strana tvrdi da pripadnici Hamasa, koji djeluju u civilnoj odjeći, učestvuju u obukama rukovanja lakim naoružanjem i taktikama u javnim streljačkim klubovima, kao i u obukama upravljanja dronovima. U izvještaju se dodaje da su navodno dobili i zvanične dozvole za upravljanje dronovima u Turskoj.

Kako se navodi, cilj tih aktivnosti bio bi završetak obuke prije njihovog prebacivanja u Liban, Jordan i Zapadnu obalu, gdje bi bili uključeni u buduće napade na Izrael.

Izrael je u decembru prošle godine tvrdio da je razotkrio mrežu za “pranje novca” pod pokroviteljstvom Irana, kojom navodno upravlja Hamas u Turskoj.

Prema saopćenju Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), dokumenti su ukazivali na postojanje mreže za transfer novca koja uključuje osobe iz Gaze koje borave u Turskoj, uz korištenje finansijskih institucija u toj zemlji.

U novembru prošle godine izraelski ministar za dijasporu Amihaj Šikli nazvao je Tursku jednom od najozbiljnijih prijetnji Izraelu, poručivši da Erdoanovu Tursku vidi kao “novi Iran”.

U februaru ove godine bivši izraelski premijer i lider opozicije Naftali Benet (Naftali Bennett) izjavio je da Turska predstavlja sigurnosnu prijetnju Izraelu.