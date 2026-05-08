Eskalacija na jugu Libana: Hezbolah ispalio eskadrilu dronova na položaje IDF-a, Izraelci brzo uzvratili

Libanski pokret Hezbolah saopćio je da je ispalio salvu raketa na grupu izraelskih vojnika u južnolibanskom gradu Tajr Hafi.

Organizacija je također navela da je pokrenula “eskadrilu napadačkih dronova” prema zračno-operativnoj bazi Meron, jednom od ključnih izraelskih vojnih centara za nadzor i komandovanje na sjeveru Izraela, prenijela je libanska Nacionalna novinska agencija.

Prema tvrdnjama Hezbolaha, izraelske vojne snage i više vojnih vozila pogođeni su “odgovarajućim oružjem” u gradu Deir Sirjan.

Pokret je dodao da je vođenim projektilom gađan izraelski tenk Merkava koji je djelovao u području grada Tiba.

Izraelski udari

Istovremeno, izraelski zračni udari nastavljaju pogađati područja južnog Libana.

Libanska Nacionalna novinska agencija izvijestila je da su dvije osobe poginule u izraelskom napadu na grad Zrarije u okrugu Sidon, dok je najmanje jedna osoba poginula, a četiri su ranjene u napadu na grad Mefdun u okrugu Nabatieh.

U novom izraelskom zračnom udaru na grad Ankun na jugu Libana poginule su još dvije osobe, dok je jedna osoba ranjena.

Nema znakova usporavanja

Novinar Al Jazeere Obaida Hito izjavio je da je tokom dana zabilježena “značajna eskalacija” izraelskih napada širom južnog Libana u odnosu na prethodne dane.

Uprkos primirju koje su ranije posredovale Sjedinjene Američke Države, sukobi između Izraela i Hezbolaha ne pokazuju znakove smirivanja.

- Nema nikakvih znakova usporavanja ovog nasilja - rekao je Hito izvještavajući iz grada Tira na jugu Libana.

Prema podacima libanskih zdravstvenih vlasti, od nastavka sukoba između Hezbolaha i Izraela 2. marta poginulo je 2.759 ljudi, dok je 8.512 osoba ranjeno.