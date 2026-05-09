ŠEF RUSKE DIPLOMATIJE

Lavrov: Treba podržati pregovore SAD-a i Irana

Također je istaknuto da Moskva ne želi "ugroziti izglede za stabilizaciju ponovnim započinjanjem neprijateljstava"

Sergej Lavrov. AP

M. Až.

prije 47 minuta

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poručio je ministru vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata šeiku Abdullahu bin Zajedu Al Nahjanu da je neophodno podržati pregovore između Sjedinjenih Američkih Država i Irana kako bi se spriječilo ponovno izbijanje sukoba na Bliskom istoku.

Kako se navodi, Lavrov je tokom telefonskog razgovora istakao da Rusija smatra važnim nastavak diplomatskog procesa između Teherana i Vašingtona.

- Ruska strana je naglasila potrebu da se fokus zadrži na podršci tekućim pregovorima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država - navedeno je u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Rusije.

Također je istaknuto da Moskva ne želi "ugroziti izglede za stabilizaciju ponovnim započinjanjem neprijateljstava".

