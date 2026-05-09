Lavrov: Treba podržati pregovore SAD-a i Irana

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poručio je ministru vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata šeiku Abdullahu bin Zajedu Al Nahjanu da je neophodno podržati pregovore između Sjedinjenih Američkih Država i Irana kako bi se spriječilo ponovno izbijanje sukoba na Bliskom istoku.

Kako se navodi, Lavrov je tokom telefonskog razgovora istakao da Rusija smatra važnim nastavak diplomatskog procesa između Teherana i Vašingtona.

- Ruska strana je naglasila potrebu da se fokus zadrži na podršci tekućim pregovorima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država - navedeno je u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Rusije.

Također je istaknuto da Moskva ne želi "ugroziti izglede za stabilizaciju ponovnim započinjanjem neprijateljstava".