Teheran prisilio tri američka razarača na povlačenje u koordiniranim operacijama u Hormuškom moreuzu

Iranske oružane snage saopštile su da su tokom koordinisane operacije u Hormuškom moreuzu nanijele ozbiljnu štetu američkim pomorskim snagama, prisilivši tri američka razarača na povlačenje.
Uporedo s tim, iranska mornarica je u Omanskom zaljevu zaplijenila tanker Ocean Koi, uz obrazloženje da je brod pokušao ometati iranski izvoz nafte.
Teheran je zvanično odbacio rokove Vašingtona (Washingtona) za okončanje rata, a ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) optužio je SAD za "vojni avanturizam" u trenucima kada je diplomatija bila moguća.
Iranski zvaničnici poručuju da neće popustiti pod pritiskom, ocjenjujući američke postupke kao:
Pomorsko razbojništvo i piratstvo, vojnu agresiju s ciljem gušenja regionalne trgovine, globalne reakcije i ekonomske posljedice
Izvještaji iranskih državnih medija ukazuju na sve veću izolaciju SAD na međunarodnoj sceni:
Ambasador pri UN, Vasilij Nebenzja, odbacio je rezoluciju protiv Irana koju su podržale SAD.
Dok su u Saudijskoj Arabiji zvaničnici demantovali navode o otvaranju svog zračnog prostora za američke napade.
Cijena sirove nafte Brent premašila je 101 dolar po barelu nakon američkih napada na iranske brodove, što je izazvalo globalnu zabrinutost za energetsku stabilnost.