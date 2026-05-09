Iranski ambasador u Njujorku: Američka blokada ugrožava međunarodni mir

Iranski ambasador pri UN, Amir Sajed Iravani (Amir-Saeid Iravani), uputio je pismo generalnom sekretaru i predsjedniku Vijeća sigurnosti u kojem ističe "urođeno pravo" Irana na samoodbranu.

Povod za ovo obraćanje su nedavne vojne akcije SAD usmjerene protiv iranskih naftnih tankera kod luke Jask i Hormuškog moreuza, kao i napadi na priobalna područja.

Optužbe za kršenje međunarodnih sporazuma

Iravani navodi da postupci SAD direktno krše primirje od 8. aprila 2026. godine.

Izaslanik tvrdi da je predsjednik Donald Tramp (Trump), nakon 40 dana agresije, proglasio primirje koje je potom prekršio naredbom o nastavku blokade iranskih brodova i luka.

Kad je riječ o Povelji UN-a, posebno se ističe kršenje člana 2(4), uz ocjenu da su američke akcije „jasno kršenje“ i „očigledna provokacija“.

Kritika "pomorskog piratstva" i blokade

U pismu se oštro osuđuje američka blokada, tokom koje su, prema tvrdnjama ambasadora, vršeni napadi na komercijalne brodove, nezakonite zapljene i uzimanje talaca.

Iravani je ove postupke okarakterisao kao piratstvo koje je nespojivo s ulogom stalne članice Vijeća sigurnosti.