Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MISTERIOZAN NESTANAK

Video / Njemačka policija bez odgovora: Otmičari pobjegli iz potpuno opkoljene banke

Istražitelji za sada nemaju objašnjenje na koji su način kriminalci neopaženo napustili objekt koji je bio pod stalnim nadzorom i blokadom

Naoružani pljaškaši misteriozno nestali. Screenshot

B. S.

prije 27 minuta

U njemačkom gradu Sinzigu, naoružani napadači izveli su pljačku poslovnice Volksbanke koja je rezultirala neobjašnjivim bijegom. 

Incident je započeo oko 9:00 sati ujutro, kada su kriminalci presreli oklopno vozilo za prijevoz novca i prisilili vozača inkasatora da uđe u zgradu banke.

Tok talačke krize

Policija je satima tretirala situaciju kao kritičnu talačku krizu. 

Poduzete su opsežne mjere sigurnosti.

Cijelo područje je bilo potpuno zatvoreno, na terenu su bile jedinice SEK i policijski helikopteri.

Vjerovalo se da su napadači i taoci zabarikadirani u unutrašnjosti trezora.

Upad i pronalazak talaca

Kada su specijalne snage u poslijepodnevnim satima izvršile upad u banku, situacija na terenu bila je neočekivana.

U prostorijama su pronašli dvoje zaposlenika (uključujući vozača inkasatora) koji su bili zaključani, ali su prošli bez povreda.

Misteriozan nestanak počinitelja

Iako je banka bila pod potpunim obručem policije, napadači su uspjeli pobjeći prije nego što su specijalci ušli u zgradu.

Istražitelji za sada nemaju objašnjenje na koji su način kriminalci neopaženo napustili objekt koji je bio pod stalnim nadzorom i blokadom.

# PLJAČKA BANKE
# BIJEG
# NJEMAČKA
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.