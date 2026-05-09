Video / Njemačka policija bez odgovora: Otmičari pobjegli iz potpuno opkoljene banke

Vjerovalo se da su napadači i taoci zabarikadirani u unutrašnjosti trezora.

Cijelo područje je bilo potpuno zatvoreno, na terenu su bile jedinice SEK i policijski helikopteri.

Incident je započeo oko 9:00 sati ujutro, kada su kriminalci presreli oklopno vozilo za prijevoz novca i prisilili vozača inkasatora da uđe u zgradu banke.

U njemačkom gradu Sinzigu, naoružani napadači izveli su pljačku poslovnice Volksbanke koja je rezultirala neobjašnjivim bijegom.

Upad i pronalazak talaca

Kada su specijalne snage u poslijepodnevnim satima izvršile upad u banku, situacija na terenu bila je neočekivana.

U prostorijama su pronašli dvoje zaposlenika (uključujući vozača inkasatora) koji su bili zaključani, ali su prošli bez povreda.

Misteriozan nestanak počinitelja

Iako je banka bila pod potpunim obručem policije, napadači su uspjeli pobjeći prije nego što su specijalci ušli u zgradu.

Istražitelji za sada nemaju objašnjenje na koji su način kriminalci neopaženo napustili objekt koji je bio pod stalnim nadzorom i blokadom.